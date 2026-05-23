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▲桃園市王明鉅副市長(左)、楊梅奉天宮温國臺董事長(右)致詞肯定奉天宮透過藝術讓傳統文化向下扎根。（圖／主辦單位提供）

▲全台唯一、長達42公尺的「關聖帝君文化走廊」，已成為楊梅奉天宮吸客地標。（圖／主辦單位提供）

▲「關公忠孝節義繪畫比賽」，邀請楊梅區與新屋區共25所國中小學生參與，（圖／主辦單位提供）

宣揚關聖帝君忠孝節義精神，桃園楊梅奉天宮首度舉辦「關公文化季」，今（23日）以全台唯一、長達42公尺的「關聖帝君文化走廊」為主題，結合信仰文化與藝術教育，舉辦「關公忠孝節義繪畫比賽」，邀請楊梅區與新屋區25所國中小學生參與，希望透過藝術創作讓傳統文化向下扎根。楊梅奉天宮表示，此次活動經董事長温國臺擲筊請示關聖帝君後規劃推動，希望透過文化季活動，讓關公精神不僅停留於宗教信仰，也能融入校園教育與日常生活，推廣「讀好書、說好話、行好事、做好人」理念。活動以「關聖帝君文化走廊」為核心主題，國小學生以著色與繪畫方式創作心目中的忠義故事，國中學生則自行蒐集素材發想，透過藝術創作接觸「忠」、「孝」等傳統文化精神，所有參賽學生皆獲贈彩色筆組獎勵，得獎學生另獲頒獎金及市府獎狀。各年級第一名獲獎名單如下：國小低年級著色組曾宥庭、國小中年級著色組陳潔昕、國小高年級繪畫組鍾忻妤。國中八年級繪畫組葉小榆。奉天宮温國臺董事長表示，每位小朋友都表現的很好很用心，也獲得他們應有的榮譽！桃園市副市長王明鉅、多位民代、校長及地方人士皆應邀出席，共襄盛舉。楊梅奉天宮董事長温國臺表示，希望未來每年持續舉辦關公文化季，除成為楊梅、新屋地區信仰中心，也朝全國關聖帝君信徒的重要文化據點邁進。「關聖帝君文化走廊」歷時兩年打造，總投入超過4000萬元，並於2025年底完工。走廊結合大型立體浮雕與11.2公尺高關聖帝君銅像，呈現關公從年少至封神的歷程，傳達忠、義、仁、勇精神。楊梅奉天宮指出，廟宇已有140多年歷史，前身為佛堂，因此保有濃厚佛教特色，包括供品採素食、每日誦經等傳統，長年也投入獎助學金及急難救助等公益服務。未來除持續推廣關公文化外，也將擴大公益關懷範圍，協助更多弱勢族群。