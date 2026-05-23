我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣國際造船公司籲請立法院在野黨團勿斷炊，盼恢復被100%凍結的潛艦後續艦預算之提案。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣國際造船公司董事長陳政宏籲請立法院在野黨團勿斷炊，盼恢復被100%凍結的潛艦後續艦預算之提案。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣國際造船公司籲請立法院在野黨團勿斷炊，盼恢復被100%凍結的潛艦後續艦預算之提案。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司董事長陳政宏籲請立法院在野黨團勿斷炊，盼恢復被100%凍結的潛艦後續艦預算、一般年度預算中無人載具項目被刪除之提案，以利營運。台灣國際造船公司董事長陳政宏針對最近國防特別預算、一般年度預算中無人載具項目被刪除，以及潛艦後續艦預算被100%凍結之提案等提出說明。陳政宏表示，潛艦與無人載具都是高度不對稱的作戰裝備，潛艦具備匿蹤與魚雷強大破壞力的特性，以及水下抗電磁脈衝(EMP)威脅的能力，扮演致命伏兵角色，而在反封鎖、反登陸時，可用於牽制、阻滯敵整個艦隊，也能有效嚇阻、防止航母戰鬥群進入我東部海域，化解敵軍欲實施包圍的威脅。陳政宏說，無人載具則是利用低成本、匿蹤且數量龐大的特性，對來犯敵艦產生飽和攻擊與消耗彈藥的效果，此兩者都是以極高的不對稱資源比例，阻止來犯的敵艦，潛艦是以一船拒止一整個艦隊群，而無人載具則是以多架攻一船，運用的場景與時機不同，都是補強現有戰力不可或缺，且不可偏廢的裝備載具，台灣國際造船公司均有研發及生產的能力。陳政宏說明凍結潛艦後續艦預算的影響，他說，IDS潛艦首艦海鯤軍艦已進入海試後半段，預計今(115)年下半年交艦，而我們潛艦國造面對全球最困難外在環境，及時掌握了國際局勢難得的機會之窗，在政府行政團隊與軍方的決心與精心擘劃，台灣國際造船公司與協力廠商低調奮鬥10年，和友我的技術團隊技術指導，且未超過他國一般開發新潛艦的期程與經費下，陸續完成廠房設施建置、全新設計、製造、裝備測試，到目前的出海試車中。陳政宏並說，海鯤軍艦於日前進行操雷試射成功即已證明，海鯤軍艦是可使用、具戰力的，後續測試與缺改則會確認性能可達程度與穩定性，因此，台船對後續艦的建造深具信心，但未來的後續艦計畫及預算若不穩定，可能使配合廠商、外國紅區裝備供應商、國內已培養的稀有優秀人才等失去信心而不願再投入，若要重啟，時間與成本恐將達數倍之多，我們真不應該再次重蹈當年空軍IDF發展的經驗與教訓。陳政宏指出，台灣國際造船公司近年營收中潛艦占比約40%，其經費的不確定性也會對營運產生不利影響，此外，員工近3千人中有8百餘位直接參與IDS計畫，如經費的刪、凍，將衝擊近千個家庭的生計及其他員工的士氣。陳政宏說，潛艦預算的支用，有海軍監造單位、會計師、審計單位層層把關，立法委員、監察委員在保密的條件下亦可隨時監督，請國人放心，況且該公司有了首艦海鯤軍艦的經驗後，從採購、運輸、施工到管理等各層面，未來的施工建造效率將可提高，而潛艦的重要裝備是須先下訂後，才會開始生產的，所以需要及早訂購，再依製造期程付款，因此，預算大幅的凍結或刪除將使潛艦的製造期程延宕，甚至讓裝備供應商懷疑我方未來完成或續訂的信心，甚至引發合約爭議，亦不利於未來的價格與期程。至於發展無人載具對產業的影響，這是以船廠為系統整合者的傳統產業，如材料、機械與資通半導體業結合的絕妙機會，是提升傳統產業，並擴大贏者圈的好方法，我國可以建立完整的非紅供應鏈(甚至供應網)，讓我國站穩東亞、亞太地區無人載具代工與研發、測試基地，並融入以美國為核心的自由民主軍工供應鏈中，尤其是我國更可提供整合無人機船車(空海陸)載具的最佳機會與實測場域。陳政宏並指出，台灣國際造船公司作為系統整合者，會希望建立長期穩定的供應鏈，因此，若預算每年一審，變動性大、風險高，恐怕難以吸引足夠的廠商願意投入供應鏈，不易產生規模經濟，換言之，預算的重點是給出可靠的承諾與決心來綁住業界長期投入的信心，該公司及相關業者均有信心可以整合國內外廠商與技術、自行設計對應任務與環境的模組化設計，也規劃分散式生產，分散風險並平衡區域發展，未來也可和國外廠商合作外銷，致國防特別預算可以提供實際練兵、快速累積經驗與疊代設計的機會，對於達成上述各項目標，均會有又快又大的助益。