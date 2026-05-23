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台灣上市櫃旅行社第一季營收排行！雄獅旅遊3個月撈81億奪冠

第一季的營收更是突破80億大關，以81.3億、年增13.76%的佳績創下歷史同期新高。

▲雄獅旅遊作為旅行社的龍頭老大哥，3月營收達到26.83億元，第一季的營收更是突破80億大關，以81.3億、年增13.76%的佳績創下歷史同期新高。（圖/Google評價）

五福旅遊也刷新歷史同期紀錄！老牌鳳凰也穩健經營

3月營收9.26億奪下歷史次高，與農曆春節旺季僅差200萬元，幾乎「非旺季不淡」；第一季累計營收25.41億元，創下單季新高

至於第一季營收第三名至第五名依序為「山富旅遊（18.32億元）」、「鳳凰旅遊（7.09億元）」、「易飛網（5.57億元）」。

▲五福旅遊奪下第一季營收第二名，近期也充分展現強大的黑馬氣勢，3月營收9.26億奪下歷史次高，第一季也以25.41億元，創下單季新高，表現也是相當不錯。（圖/Google評價）

台灣最賺錢旅行社「雄獅旅遊」！最新遊客評價一次看

全球旅遊熱潮持續發燒中，在疫情後旅遊潮加上連假變多的效應帶動下，跟團出國旅遊的民眾還是非常多！台灣上市櫃旅行社2026第一季的營收也正式揭曉，台灣最強旅行社依舊還是由「雄獅旅遊」奪下，不過排名第二的「五福旅遊」也是刷新歷史同期紀錄，表現也十分亮眼！雄獅旅遊作為旅行社的龍頭老大哥，3月營收達到26.83億元，雄獅表示，雖然亞非航線近期受到中東局勢動盪干擾，但全球佈局策略奏效，旅客轉向日本、美加及大洋洲等中長程路線，訂單「挪移效應」顯著。雄獅旅遊也提到，因應航空票價等外部因素，旅客提早規劃長假的趨勢浮現，帶動「歐洲避暑」與「紐澳跨年」等長線超早鳥產品異軍突起；受惠於中部出發的航線陸續增加，成功創造市場先機並打開中部旅遊市場，進一步帶動整體旅遊買氣暢旺。展望Q2，雄獅旅遊希望在端午連假、夏季旅展加持下，營運將維持穩健成長態勢。五福旅遊奪下第一季營收第二名，近期也充分展現強大的黑馬氣勢，，表現也是相當不錯。近日到Q2，五福將全面動員參與三大國際旅展，強攻暑假以及中秋連假商機。山富旅遊因季節性因素，3月營收5.03億元，較過年的2月衰退36%，身為日韓線旅遊專家，山富首季表現依舊較去年同期成長4.39%；鳳凰旅遊作為長期深耕歐美長程線與豪華郵輪產品，老字號口碑還是能穩健經營，第一季營收7.09億元表現也是不俗。實際查看「雄獅旅遊」各大門市Google最新一週遊客評價，不少人都表示「超推薦雄獅業務，細心回答又詳細，跟雄獅出團都沒有被雷過」、「雄獅旅遊的領隊解說真的很精彩，也不會有強迫推銷！很推薦」、「行程安排比較緊湊一點，不過整體還是不錯」、「預算有限直接跟雄獅CP值團就對了，住的也完全不差」、「去遠的國家一定要跟大團，雄獅的資源真的好，導遊的介紹導覽也是一流，整體水準超高的。」