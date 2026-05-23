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▲ 「2026枋山愛文芒果文化節」將於5月30日盛大登場。（圖／記者陳美嘉翻攝）

為迎接一年一度盛夏芒果季，枋山鄉公所於今（23）日舉辦「2026枋山愛文芒果文化節」記者會，為即將 於5月30日登場的主活動揭開序幕。記者會特別以「芒果星球守護任務 × 枋山芒果驚喜開箱」為主題，由碰碰恐龍、芒果小丑精靈與愛小文角色帶來趣味互動演出，搭配大型禮物盒開箱與煙機特效，打造兼具新聞亮點與親子吸引力的特色開場，展現枋山芒果節活潑創新的活動形象。枋山鄉長羅金良表示，枋山擁有得天獨厚的地理環境與氣候條件，所種植的愛文芒果香氣濃郁、果肉細緻、甜度高，每年都深受消費者喜愛。透過芒果節活動，不僅希望推廣在地農產，也希望讓更多民眾認識枋山的人情味與地方特色。現場同步規劃枋山芒果快閃展售活動，邀請多家在地果農參與，讓民眾可以搶先品嚐最新鮮的枋山愛文芒果。枋山鄉公所表示，「2026枋山愛文芒果文化節」將於5月30日盛大登場，活動內容包含精彩藝人演出、芒果市集、親子互動、闖關活動與舞台表演，現場卡司更邀請到實力派藝人張秀卿、陳言寧、彭佳霓接力演出，陪伴大家一起度過最具夏日氣息的芒果盛會。