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Jisoo本月初首度參加被譽為時尚界最高殿堂的「Met Gala」，除了絕美外貌引發熱議外 ，在紅毯上的全英文訪談也成為話題焦點。她近日在直播中親自還原當時狀況，坦言自己原本只是跟著大家在排隊，沒想到排到一半才發現竟然是媒體採訪隊伍，讓她當場嚇到直喊：「What？Me？」緊張反應笑翻大批粉絲。Jisoo透露，當天進場時有工作人員請她往某個方向移動，她便跟著人群一起排隊，完全不知道前方其實是受訪區域。直到快輪到自己時，工作人員突然對她表示：「你是第一次來Met Gala，我們想採訪你。」讓她瞬間愣住，嚇喊：「What？Me？」，整個緊張到不行。即便事發突然，但Jisoo仍在沒有翻譯與隊友陪伴的情況下，全程以英文完成訪談。除了介紹自己的禮服與造型細節，也分享整體妝髮準備時間大約花了4至5小時。被問到心情時，她表示很想趕快見到現場的成員們，而得知幕後真相後，粉絲都笑說：「難怪想趕快見到，當下一定很慌張！」Jisoo也在直播中提到，結束訪問後她立刻跑去找成員們，告訴大家自己剛剛突然被拉去採訪，成員們聽完同樣相當驚訝。其實過去在BLACKPINK參與歐美活動時，相較於英文流利的其他3位成員，Jisoo大多比較安靜，經常站在旁邊聽隊友發言。雖然是陰錯陽差，但獨自完成全英文訪問的Jisoo，也讓許多粉絲感到相當驚喜，紛紛稱讚她進步很多，認為她即使緊張仍努力應對的模樣非常可愛又討喜。