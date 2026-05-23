人氣樂團告五人今晚（23日）登上2026 hito流行音樂獎舞台，甫以專輯《我們就像那些要命的傻瓜》入圍金曲獎「最佳樂團」的他們，憑藉歌曲〈黑夜狂奔〉拿下「2025 hito年度十大華語歌曲」，可說是好消息不斷。告五人稍早受訪時透露11月將重返台北小巨蛋舉辦演唱會，場次也會突破以往！

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告五人入圍金曲最佳樂團　hito再奪十大歌曲

告五人5月16、17日剛完成《Run, Run, Run! 黑夜狂奔》世界巡迴最終場，橫跨25城、累積36場的巡演，寫下最沸騰也最感動的最終章。去年告五人發行第四張專輯《我們就像那些要命的傻瓜》獲得好評，不僅入圍金曲獎「最佳樂團」，今晚更率先獲得「2025 hito年度十大華語歌曲」，被問到金曲戰袍是否準備好了？犬青透露已經在準備，更為了身材一週去上2次皮拉提斯，笑說：「食慾真的很難控制！剛剛吃了三明治跟薯條。」

告五人曾經拿下金曲「年度歌曲」，坦言今年真的很想要拿下樂團獎，先前他們發出祭品文，如果得獎會送出15台代言的手機給粉絲，被問到還會再加碼？告五人笑說已經自掏腰包百萬，透露原本公司詢問要不要用代言人的身分跟廠商談，但他們堅持要自己出現，非常有誠意。

▲告五人先前發出祭品文，如果得獎會送出15台代言的手機給粉絲，價值達百萬。（圖／記者林柏年攝影）
▲告五人先前發出祭品文，如果得獎會送出15台代言的手機給粉絲，價值達百萬。（圖／記者林柏年攝影）
告五人11月重返小巨蛋開唱　預告場次突破以往

此外，告五人驚喜宣布今年11月將重返台北小巨蛋舉辦演唱會，這次場次會突破以往、挑戰自己的體力，確切日期、場次則仍保密中，讓粉絲們期待。

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...