我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高溫炙熱的天氣將會持續至下周三，下周二天氣最熱，大台北高溫上看38度。（圖／中央氣象署提供）

▲下周五鋒面抵達並影響台灣，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）

今（23）日起至下周四全台高溫炙熱，尤其下周二是最熱的時刻，。明顯變天時間在下周五，有鋒面靠近並影響，中部以北、東北部雨勢明顯，午後各地也有零星雨。預計5月底到6月初有颱風生成機會，不過還需要進一步觀察。中央氣象署預報員林定宜預報指出，週日至下周四各地晴到多雲、高溫炙熱，午後東北部地區、東部山區有零星短暫雷陣雨，降雨區域較小。且未來一週天氣高溫炙熱，週日白天高溫可達31度至36度，其中大台北、花東縱谷、中南部內陸地區局部高溫可達37度，且台東有焚風發生機會，類似高溫的天氣將會持續至下周三，氣象署也針對周日（24日）發布高溫特報，白天台南市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；彰化縣、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、桃園市、高雄市、台東縣為黃色燈號，有機會出現36度高溫。下周四起另一波鋒面醞釀生成，降雨區域稍增多，各地多雲到晴，午後大台北、東北部有局部短暫雷陣雨，東部、東部以北山區有零星短暫雷陣雨。下周五鋒面抵達並影響台灣，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲但午後有零星短暫雷陣雨。下周六太平洋有熱帶擾動發展，但路徑以及強度仍有不確定性，是否會增強為颱風需要進一步觀察。