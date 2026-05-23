我是廣告 請繼續往下閱讀

擁有近85萬訂閱的日本正妹大胃王YouTuber「Togimochi」，去年底曾上傳一支自己吃韓式起司熱狗的影片，沒想到影片中卻有一幕「吐掉食物」的鏡頭，剪輯失誤導致她的形象大翻車，讓許多觀眾對她超失望，直呼：「原來都是假！」爭議起因在去年底的韓式熱狗品嚐影片中，Togimochi準備了一整盒、5大根熱狗跟觀眾一起開箱，沒想到她進食的過程中，竟然被發現把起司吐到了一旁的盤子中，這個畫面就這樣沒被剪掉，放到了全世界都可以看到的平台中。相關片段曝光後，韓網、日網瞬間炸鍋，大批網友直呼「童年崩塌」、「原來大胃王真的有劇本」、「看了好失望」、「看了她那麼多年真的好失望」；不過也有部分粉絲留言為她緩頰，「只是一次的編輯失誤，全世界就失去對她的信任了嗎？」、「如果大胃王真的要把所有食物吃掉，那也是非常可憐的職業」、「支持她為了自己的身體狀況少吃一些」，認為僅憑片段無法斷定真相，希望不要過度獵巫。不過事件發生後，Togimochi因為受到了太多負面聲音批評，使得她宣布「無限期停更YouTube影片」，中止了自己的大胃王之路，雖然她現在還是會不定期在IG更新影片，不過也改為分享和女兒的日常、韓國生活為主的內容，再也不分享大胃王相關內容了。