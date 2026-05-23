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購買成團行程「出發前突然團滅」！苦主超多：已售數字根本是假的

等於我再買兩個人就已經滿足成團條件了，結果前幾天跟我說這團只有4個人，沒辦法成行

▲網友分享自己買了某個旅行社的歐洲行程，結果上面寫已售14人、16人可成團，自己買了2份後卻在出發前夕被告知人數不足團滅，經歷引爆討論。（圖/Threads）

旅行社「已售數字」不一定是真的？員工招內幕：是假的

那個數字大多數都是假的沒錯

▲旅行社業務透露，很多旅行社官網的已售數字確實都是假的，這是為了吸引更多顧客來詢問。（示意圖／桃機公司提供）

這樣做的目的也是為了吸引顧客來詢問，因為通常快成團的行程詢問度絕對會比只賣1位、2位的多

不過如果官網上面出現成行、成團的字眼的話，就一定會出團

許多人出國不喜歡自由行，因為要自己安排行程也要想移動方式，很多人都覺得非常麻煩，因此喜歡購買旅行社的套裝行程，食衣住行育樂全部都一手包辦。不過近日就有網友討論，自己看到某旅行社一個歐洲行程已經賣出14位，只要16位就能夠成團，因此自己也購買2人份的跟團行程，但要出發前兩週卻被告知「只有4個人」無法成行，讓他相當傻眼表示：「這有什麼好造假的？」貼文引起廣大迴響，揭開旅行社賣行程的手法。一名網友在社群平台表示「看中一個旅行社6月2日要去歐洲的旅行，當時買的時候看官網寫28個名額可售14人、16人會成團，......我假都請好了，這是什麼商業考量、導致別人麻煩的旅行社政策嗎？超級無奈」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我之前買濟州島， 明明我們全家4人加入就16人可以出團了， 2天後也是直接團滅傻眼」、「那是假的人數，我的業務都叫我不要看那數字」、「喜歡的團直接問業務就對了！那個數字很多都是假的，除非他寫成團」。《NOWNEWS》記者也實際向旅行社擔任業務的陳先生求證，他也非常直白的說：「，對我們來說付了訂金的人，才是真的報名成功，公司裡面還會有一些保留位，但也不知道留了多少、可能還沒付訂金，全部都會直接摻在那些數字裡面。」陳先生提到：「，其實民眾如果有看到喜歡的行程，直接問業務或者門市專員一定最快，也能比較精準知道這團成行的機率是多少。」陳先生也強調：「，但如果是只有已售、可售這種數字的話，有時候實際上也才賣出1位、2位而已。」只能說，民眾在旅行社官網看行程時，如果看到喜歡的行程，還是直接詢問業務專員，或者自己到門市去詢問會更清楚囉！