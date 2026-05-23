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馬英九基金會風波加劇，《中國時報》今（23）日再報導，馬英九「因故」未受邀基金會尾牙，代由時任執行長蕭旭岑張羅，對於此事相當不滿，事後出席新台灣人基金會董事會時跟國安會前秘書長金溥聰抱怨，金則表示願意調查，因此引爆馬辦家變；另外更指控昨天的影片「金溥聰在旁說一句，馬寫一句的畫面，讓馬成為別人傀儡」，基金會怒駁斥捏造事實，金溥聰也揚言對《中國時報》採取法律行動。基金會表示，有關中國時報引用匿名人士報導，指稱基金會馬英九董事長昨日錄影親自書寫聲明時，是國安會前秘書長「金溥聰在旁說一句，馬寫一句的畫面，讓馬成為別人講一句，他寫一句的傀儡」 。這完全是捏造事實。基金會說，錄影馬董事長書寫影片的拍攝是一鏡到底，當時除了馬董事長外，在場沒有任何人說話。現場除了金溥聰先生外，另有黃姓律師，戴遐齡執行長，及攝影人員在場，均可出面證明。對於媒體未經查證，就引用匿名人士惡意放話，令人遺憾。金溥聰先生特別透過本會表示。另有一篇中國時報報導也捏造事實，誣指他過去擔任董事長的新台灣人基金會在今年初舉行打烊前尾牙宴，馬英九董事長有出席宴會，並對他表示不滿馬英九基金會蕭旭岑主持的尾牙宴過於張羅之事，他就主動表示「願意協助調查，並因此在新台灣人基金會正式打烊後進入馬英九基金會」。事實上，新台灣人基金會早已在去年6月結束，根本沒有今年年初的尾牙宴。針對中國時報及撰稿記者，不斷刻意扭曲事實，撰寫揑造事實的報導，他表示，如《中國時報》如不及時更正這二篇不實報導，繼續不經查證刊登惡意傷害他名譽的報導，他將採取法律行動，捍衛自己的清白。