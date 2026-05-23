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▲史都華麥克連（右）生前曾在好幾齣影集中客串演出。（圖／翻攝自IMDb）

45歲加拿大男星史都華麥克連（Stewart McLean）失蹤一周，警方宣告已發現他的遺體，更宣布調查人員認為他是謀殺案的受害者，目前持續偵查案情中。史都華麥克連曾經在美國影集《維琴河》第7季中亮相一集，在影視節目中也多是客串登場的形式，經紀公司的聲明表示很榮幸能夠跟他合作10年，不少選角指導得知噩耗都已對公司和他家人表達哀悼。史都華麥克連最後出現，是上週五（15日）在加拿大卑詩省獅子灣的寓所中，執法部門18日接到失蹤人口的報案，本週五（22日）就宣布於獅子灣尋獲他的遺體，聲明中指出：「執法部門已啟動調查，而在過程中發現到的證據，讓調查人員相信麥克連先生是謀殺案的受害者，調查將持續進行。」目前辦案人員正在收集、分析證據，翻看監視器錄到的片段，透過手上的線索，為史都華麥克連的親友們，找出他死亡的真相。儘管史都華麥克連在《維琴河》、《綠箭俠》等影集的亮相都不是重要的固定主角，並沒有特別高的知名度，經紀公司仍然發出聲明寫道：「我們非常傷心要向我們深深喜愛的客戶史都華麥克連說再見，和他共事總是充滿樂趣，他很投入、專業、熱情又永遠那麼好玩，許多悼念他的話語都顯示同一件事：他是個非常好的人，也會被大家深深記住。」