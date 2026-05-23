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▲今、明兩日在台中草悟道舉辦《五月瘋藍莓～農村水保樂園》，結合青農市集、環境教育、親子互動與音樂演出。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.23)

▲今、明兩日在台中草悟道舉辦《五月瘋藍莓～農村水保樂園》，今天開幕時邀大家動手植藍莓，象徵合力帶動藍莓產業發展。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.23)

▲今、明兩日在台中草悟道舉辦《五月瘋藍莓～農村水保樂園》，吸引大量民眾參與。（圖／記者金武鳳攝，2026..5.23)

農業部農村發展及水土保持署台中分署，今、明兩日在台中草悟道舉辦《五月瘋藍莓～農村水保樂園》，結合青農市集、環境教育、親子互動與音樂演出，吸引大量民眾參與。台中分署長陳榮俊表示，國產藍莓是極具潛力的「藍海農業」，青農組成的國產藍莓大聯盟，產量僅佔消費市場1.5%，成長空間很大。「五月瘋藍莓」去年首度推出，大受好評，今年擴大規模，集結超過80攤中苗地區青農、農村社區及特色品牌，推出藍莓鮮果、果醬、甜點、氣泡飲等多元產品，不少熱門攤位自下午起便出現排隊人潮。現場也同步規劃藍莓植栽DIY、農村手作及田媽媽料理體驗，希望讓民眾從飲食與互動中認識國產藍莓與農村創新成果。活動開幕由知名棒球教練謝長亨，攜手2025年U12世界少棒錦標賽銅牌隊伍、台中和平區雙崎部落自由國小小選手共同揭幕，象徵「擊出農村新高度、守護韌性國土」，現場並安排贈棒儀式，鼓勵偏鄉學童持續追夢。陳榮俊表示，藍莓是國人喜愛的超級水果，國產藍莓 正興起中，他看好國產藍莓潛力，因為進口藍莓要經過四周船運，沒辦法等到成熟再採收。由於藍莓是不會後熟的水果，採下時的甜度就停在裡，新鮮度更因長途運輸受影響。相對而言，國產藍莓當天採收隔天上架，成熟度夠，甜度更高，口感脆而不軟爛，具有十足優勢。陳榮俊說，藍莓果期是2月開始到5月，4月種植7月收成，5月種植8月採收，青農還開發冰淇淋、冰棒、爆米花和氣泡飲等很多周邊商品，讓大家全年都可以吃到藍莓。甚至也可以旅遊體驗，帶動整個以藍莓為主軸的農村產業，是極具潛力的藍海農業。24日登場的「藍莓寶寶大鬥舞PK賽」則成為活動另一亮點，多組親子與幼兒園團隊穿上藍莓主題造型服裝熱情演出，吸引大批民眾圍觀拍照，現場氣氛熱烈。農村水保署臺中分署表示，此次活動除推廣農村產業，也結合環境教育與永續理念，透過闖關遊戲與互動體驗，讓民眾認識防災、水土保持、生態保育及減碳等議題，提升親子參與感。除白天市集與體驗活動外，晚間舉辦的「藍色星光音樂會」也吸引不少民眾席地欣賞演出，從原創樂團到族語歌手接力登台，搭配草悟道夜間氛圍，讓現場宛如城市戶外音樂祭。農村水保署臺中分署長陳榮俊表示，「五月瘋藍莓」不只是單純市集活動，更希望透過藍莓產業串聯青年返鄉、農村創新與永續發展，讓更多民眾看見現代農村的新樣貌與更多可能性。