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美國AI晶片設計大廠輝達（NVIDIA）海外總部「Nvidia Constellation」落腳台北北士科，傳下周27日將動工，CEO黃仁勳今日下午近5點抵達松山機場。接受媒體聯訪時，被問到是否會與台積電董事長魏哲家見面；他也正面回應「我確定我會見到CC。」黃仁勳今（23）日下午4時許抵達松山機場。此趟行程滿檔，包括「兆元宴」傳出仍照慣例邀請包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、台達電董事長鄭平、聯發科執行長蔡力行、矽品董事長蔡祺文等。也將會在COMPUTEX展覽期間、6月1日當天親自發表主題演講。而抵達機場後，按照往例黃仁勳也貼心送上養樂多給現場媒體；簽名合照同樣來者不拒。聯訪被問到各界關注的北士科動土儀式，他也表示，如果公司有活動，「我一定會參加。」更說「也許還能展示一下新大樓的設計。」另外，黃仁勳表示，這趟行程「我確定我會見到CC（魏哲家）。」而台積電創辦人張忠謀他則說，自己發了電子郵件，「也期待能見到他（張忠謀），相信一定會和他見面。」