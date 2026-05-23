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輝達執行長黃仁勳今（23）日炫風抵台，在受訪時表示，AI時代已正式來臨，「算力等於營收」，而下一代AI平台Vera Rubin將成為史上最成功的一代產品，同時也可能是台灣科技供應鏈史上最大規模的專案之一。黃仁勳抵台後先發給現場民眾養樂多當見面禮，並且熱情地替現場民眾簽名，展現親民態度。隨後黃仁勳也接受媒體採訪，針對AI發展、下一代平台Vera Rubin、台灣供應鏈、中國市場與AI機器人等議題發表看法。他直言，AI時代已正式來臨，「算力等於營收」，而Vera Rubin將成為輝達歷來最成功的一代產品，同時也可能是台灣科技供應鏈史上最大規模的專案之一。黃仁勳表示，輝達除了GPU之外，也正積極布局資料中心CPU市場，先前在GTC大會提及的新款CPU「Vera」就是重要產品之一。他指出，隨著AI Agent越來越成熟，AI已經能自行使用工具，而這些工具大多需要在CPU上執行，因此CPU市場將迎來快速成長。談到下一代AI平台Vera Rubin，黃仁勳表示，Hopper與Grace Blackwell雖然已相當成功，但Vera Rubin的需求將更加強勁。在Hopper時代，僅有少數前沿AI模型公司與輝達合作，如今幾乎所有頂尖生成式AI公司、雲端服務商與大型電腦公司都已加入合作，因此預期Vera Rubin將迎來非常快速的導入與成長。黃仁勳也再度強調中國市場的重要性。他指出，目前H200已取得出貨中國許可，而中國市場規模龐大，「如果有機會增加中國的運算能力供給，會是很好的事情。」他並表示，在AI時代，電腦產生token，而token會進一步創造營收，因此「算力本身就代表收入能力」。在網路技術布局方面，黃仁勳指出，輝達過去主要發展InfiniBand，如今則新增NVLink與Spectrum-X等技術，其中Spectrum-X為乙太網路交換器產品。他透露，輝達已成為全球最大的乙太網路供應商之一，且成長速度非常快，未來下一代網路技術將結合銅纜與矽光子技術。因此，他們將繼續盡可能長時間地使用銅。而且，他們還能長期使用銅。除此之外，由於這些系統變得越來越巨大，他們將利用矽光子技術來實現規模化生產黃仁勳也談到AI基礎建設挑戰。他表示，隨著AI系統規模越來越龐大，資料中心除了算力需求暴增外，能源與散熱也成為重要課題，因此輝達早在兩、三年前便開始布局供應鏈與基礎建設，並與全球供應鏈維持非常緊密的合作關係。他透露，輝達本季在部分市場的業務規模年增約100%，即使公司規模已相當龐大，仍持續高速成長，預期明年還會維持快速擴張。他也強調，輝達能快速成長的重要原因之一，就是與供應鏈夥伴建立數十年的合作關係。此外，黃仁勳也大談AI與機器人未來。他表示，未來每個人都可以打造自己的AI，而AI Agent本質上就像「數位機器人」，未來甚至可能發展成具備手腳的人形機器人，不僅能協助人類工作、完成家務，也可能成為生活中的陪伴角色。黃仁勳指出，目前輝達推動的Open Claw等AI專案，已能理解人類指令並學習執行任務。他認為，科學與知識應該對所有人開放，而AI將影響每一家公司、每一個產業與每一個人，因此輝達希望透過開放式社群與活動，讓更多人參與這場AI浪潮。談到台灣供應鏈，黃仁勳直言，Vera Rubin AI系統整體供應鏈規模龐大，相關系統與基礎設施涉及約2億個零件與元件，並涉及約100至150家台灣供應鏈合作夥伴共同打造，規模遠超過去PC與智慧手機時代。他表示，目前Grace Blackwell已是台灣科技製造史上最大規模系統之一，而Vera Rubin也同步推進，因此預期台灣供應鏈下半年將非常忙碌。此外，針對近期記憶體價格上漲，黃仁勳表示，目前電腦與手機所使用的記憶體成本都持續攀升，而AI時代下，每台電腦對記憶體需求都大幅增加，因此將推升整體電腦產品成本。他坦言，這對消費者而言會是一項挑戰，但同時也代表記憶體產業正迎來新的投資與擴產機會。