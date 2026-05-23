近日一名網友在Threads分享，自己開車行經國道時，坐在後座安全座椅上的孩子，因覺得安全帶勒脖子不舒服，便把肩帶改夾在腋下，沒想到經過泰安休息站時仍被警方開單，他也特地發文提醒，「只是提醒即使有繫也要注意正不正確。」對此，國道警察表示，三點式安全帶必須緊貼肩膀、胸口與腰部，若繞背後、穿過腋下或未貼合身體，都可能失去保護效果，依《道路交通管理處罰條例》可開罰3000元至6000元。
上國道有繫安全帶！還被開單罰錢原因曝光：國庫進帳6000元
一名網友日前在Threads上發文，他表示開車上國道時，坐在後座安全座椅上的孩子，因爲感覺安全帶勒脖不舒服，便改成夾在腋下，雖然還是有繫著安全帶，但在南下經過泰安休息站時，還是被開單了，因此特地示警：「只是提醒即使有繫也要注意正不正確。」
貼文曝光後，引發不少網友討論，「用少少的錢學到一次教訓，以後記得每次都要正確使用安全帶」、「花這一點錢救了兒子一條命，這個就是開罰單該做到的事情」。
也有人分享自身經驗，「我姐之前也會這樣，她的理由是安全帶磨到鎖骨不舒服，最後被開了一張單，才乖乖去買安全帶護套用，呵呵國庫進帳六千」。
另有不少人建議，其實可以透過調整安全帶高度或加裝配件改善不適感，「安全帶一般可以調整上下高度，試試看」、「理解孩子可能怕安全帶邊緣勒住卡脖的感覺，可以幫他加個防勒脖」、「有些車設計真的容易磨到脖子，但穿件薄外套其實也能改善」。
三點式安全帶正確繫法必看！夾腋下、繞背後都算違規
事實上，高雄交大機動隊曾指出，三點式安全帶設計必須緊貼肩膀、胸部與腰部，才能在發生事故時有效分散衝擊力。若將安全帶繞到背後、穿越腋下，或沒有貼合胸口，發生碰撞時不只保護效果失效，甚至可能導致勒頸或胸骨受傷。
台南市交通局也提醒，繫安全帶必須符合幾項基本原則，包括「帶扣確實緊扣」、「不可扭曲反轉並保持適當鬆緊」、「腰帶位置需低於腰部」，以及「肩帶必須位於手臂上端以上」。若未依照三點式安全帶正確方式使用，即使有繫上安全帶，仍會被認定違規，依法可處3000元至6000元罰鍰。
國道警察進一步說明，人體肩胛骨比胸骨更能承受撞擊力量，因此肩帶才會規定必須通過肩膀。若改從腋下穿過，撞擊瞬間反而容易造成胸骨傷害，也無法有效固定身體。警方強調，開罰目的並非刁難，而是希望民眾正確使用安全帶，降低事故傷害。
警方也提醒，部分乘客習慣將椅背調得過低、幾乎呈現半躺狀態，導致安全帶與胸口之間出現空隙。一旦發生碰撞，身體容易往前滑動，形成「下潛現象」，進一步增加重傷甚至死亡風險，若被查獲同樣可能遭到開罰。
未正確繫安全帶不只罰6000元！「死亡風險高3.6倍」：後座乘客也不能忽略
依據《道路交通管理處罰條例》，駕駛人在一般道路未依規定繫安全帶，可處1500元罰鍰；若是在高速公路或快速道路，則提高為3000元以上、6000元以下。若未繫安全帶的是乘客，駕駛人同樣會被開罰。
高速公路局統計顯示，國道死亡事故中，「未繫安全帶」比例近年持續增加，2023年已占25%，2024年截至2月底更上升至38%。高公局指出，車禍撞擊瞬間力量極大，未繫安全帶的乘客不只可能被拋飛，也可能撞擊車內其他乘客。研究更指出，未繫安全帶的死亡風險高出3.6倍，因此警方近年也持續加強攔檢與取締。
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一名網友日前在Threads上發文，他表示開車上國道時，坐在後座安全座椅上的孩子，因爲感覺安全帶勒脖不舒服，便改成夾在腋下，雖然還是有繫著安全帶，但在南下經過泰安休息站時，還是被開單了，因此特地示警：「只是提醒即使有繫也要注意正不正確。」
貼文曝光後，引發不少網友討論，「用少少的錢學到一次教訓，以後記得每次都要正確使用安全帶」、「花這一點錢救了兒子一條命，這個就是開罰單該做到的事情」。
另有不少人建議，其實可以透過調整安全帶高度或加裝配件改善不適感，「安全帶一般可以調整上下高度，試試看」、「理解孩子可能怕安全帶邊緣勒住卡脖的感覺，可以幫他加個防勒脖」、「有些車設計真的容易磨到脖子，但穿件薄外套其實也能改善」。
三點式安全帶正確繫法必看！夾腋下、繞背後都算違規
事實上，高雄交大機動隊曾指出，三點式安全帶設計必須緊貼肩膀、胸部與腰部，才能在發生事故時有效分散衝擊力。若將安全帶繞到背後、穿越腋下，或沒有貼合胸口，發生碰撞時不只保護效果失效，甚至可能導致勒頸或胸骨受傷。
台南市交通局也提醒，繫安全帶必須符合幾項基本原則，包括「帶扣確實緊扣」、「不可扭曲反轉並保持適當鬆緊」、「腰帶位置需低於腰部」，以及「肩帶必須位於手臂上端以上」。若未依照三點式安全帶正確方式使用，即使有繫上安全帶，仍會被認定違規，依法可處3000元至6000元罰鍰。
警方也提醒，部分乘客習慣將椅背調得過低、幾乎呈現半躺狀態，導致安全帶與胸口之間出現空隙。一旦發生碰撞，身體容易往前滑動，形成「下潛現象」，進一步增加重傷甚至死亡風險，若被查獲同樣可能遭到開罰。
未正確繫安全帶不只罰6000元！「死亡風險高3.6倍」：後座乘客也不能忽略
依據《道路交通管理處罰條例》，駕駛人在一般道路未依規定繫安全帶，可處1500元罰鍰；若是在高速公路或快速道路，則提高為3000元以上、6000元以下。若未繫安全帶的是乘客，駕駛人同樣會被開罰。
高速公路局統計顯示，國道死亡事故中，「未繫安全帶」比例近年持續增加，2023年已占25%，2024年截至2月底更上升至38%。高公局指出，車禍撞擊瞬間力量極大，未繫安全帶的乘客不只可能被拋飛，也可能撞擊車內其他乘客。研究更指出，未繫安全帶的死亡風險高出3.6倍，因此警方近年也持續加強攔檢與取締。