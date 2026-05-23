特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與十多位美國企業界人士，先前隨美國總統川普訪問中國，尋求商業利益。但多家企業都抱怨在中國遇到困難，如特斯拉的中國供應商就遭北京阻止出口。
紐約時報報導，波音、蘋果、輝達、嘉吉在內的商業代表團隨川普訪中時，帶著在中國做生意的各種抱怨。知情人士透露，中國政府最近幾週阻止中國供應商「蘇州邁為科技」向特斯拉出口高端太陽能製造設備。
作為其太陽能和儲能業務的一部分，特斯拉一直希望從蘇州邁為購買價值近30億美元的製造設備，生產能夠進一步推動向可持續能源過渡的產品，並為美國帶來約100吉瓦的太陽能產能。
特斯拉在中國有巨大商業利益，其上海工廠是最大工廠。知情人士説，馬斯克訪問中國是希望解封這些太陽能製造設備的出口。目前還沒有跡象表明他的努力取得了成功。
中國駐華盛頓大使館的一位發言人表示，他們不了解具體情況，但只要遵守法律法規，中國歡迎外國企業來華開展業務。
其他隨同訪中的企業也在中國遭遇各自的難題。
半導體公司Coherent一直難以獲得磷化銦，這種由中國出口的材料是製造數據中心光子晶片所必需的的原料；中國政府也尚未批准國內企業採購輝達的H200晶片；生物技術公司因美納（Illumina）仍在中國「不可靠實體清單」上，未獲北京批准，將無法在中國購買該公司的產品。
中國官員先前因擔心人工智慧（AI）專業技術流出中國，下令取消Meta對AI公司Manus的收購；半導體製造商美光也被中國政府認定存在安全風險，無法向關鍵基礎設施的中國公司銷售產品。
VISA從未獲得以人民幣獨立結算信用卡交易的牌照；萊德因試圖收購總部位於香港的長江和記旗下的數十個港口而面臨中國政府反對；通用電氣航空航天（GE）也面臨獲取發動機所需稀土元素的困難。
華盛頓諮詢公司亞洲集團副總裁艾莉森·斯扎爾溫斯基表示，「他們去那裡是為了解決具體的瓶頸問題，其中一些公司正面臨許可問題、市場准入和供應鏈審批，所有這些都在逐案處理，他們當中許多人希望能在其中幾個問題上取得進展」。
但紐時報導指出，到目前為止，情況似乎並未發生太大變化。川習會後，美中宣布了美國向中國出售農產品和飛機的消息，儘管中國承諾購買200架波音飛機低於一些人在此次峰會前的預期。中國監管機構近日似乎也在推進批准花旗集團在中國設立自己證券公司的申請。但在其他問題上，目前尚未發布任何消息。
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作為其太陽能和儲能業務的一部分，特斯拉一直希望從蘇州邁為購買價值近30億美元的製造設備，生產能夠進一步推動向可持續能源過渡的產品，並為美國帶來約100吉瓦的太陽能產能。
特斯拉在中國有巨大商業利益，其上海工廠是最大工廠。知情人士説，馬斯克訪問中國是希望解封這些太陽能製造設備的出口。目前還沒有跡象表明他的努力取得了成功。
中國駐華盛頓大使館的一位發言人表示，他們不了解具體情況，但只要遵守法律法規，中國歡迎外國企業來華開展業務。
其他隨同訪中的企業也在中國遭遇各自的難題。
半導體公司Coherent一直難以獲得磷化銦，這種由中國出口的材料是製造數據中心光子晶片所必需的的原料；中國政府也尚未批准國內企業採購輝達的H200晶片；生物技術公司因美納（Illumina）仍在中國「不可靠實體清單」上，未獲北京批准，將無法在中國購買該公司的產品。
中國官員先前因擔心人工智慧（AI）專業技術流出中國，下令取消Meta對AI公司Manus的收購；半導體製造商美光也被中國政府認定存在安全風險，無法向關鍵基礎設施的中國公司銷售產品。
VISA從未獲得以人民幣獨立結算信用卡交易的牌照；萊德因試圖收購總部位於香港的長江和記旗下的數十個港口而面臨中國政府反對；通用電氣航空航天（GE）也面臨獲取發動機所需稀土元素的困難。
華盛頓諮詢公司亞洲集團副總裁艾莉森·斯扎爾溫斯基表示，「他們去那裡是為了解決具體的瓶頸問題，其中一些公司正面臨許可問題、市場准入和供應鏈審批，所有這些都在逐案處理，他們當中許多人希望能在其中幾個問題上取得進展」。
但紐時報導指出，到目前為止，情況似乎並未發生太大變化。川習會後，美中宣布了美國向中國出售農產品和飛機的消息，儘管中國承諾購買200架波音飛機低於一些人在此次峰會前的預期。中國監管機構近日似乎也在推進批准花旗集團在中國設立自己證券公司的申請。但在其他問題上，目前尚未發布任何消息。
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