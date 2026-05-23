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民眾黨創黨主席柯文哲今（23）日出席活動時，遭到抗議常客吃屎哥（本名：游兆霖）突襲砸雞蛋。主辦該場活動的黨籍中正萬華議員參選人吳怡萱怒赴警察局報案提告，受訪時也嚴厲譴責，更呼籲台北市長蔣萬安，「在除鼠疫的時候，請把這樣的鼠輩好好根治」。柯文哲今和妻子陳佩琪一同參加民眾黨中正萬華區議員參選人吳怡萱的親子活動，吃屎哥趁柯文哲注意前方時，快步上前從背後突襲砸雞蛋，此時一旁人員急喊「阿北小心」，隨後現場爆發尖叫聲，下一秒柯文哲就被雞蛋砸到後腦勺，他也隨即摸了下後腦勺，而吃屎哥隨即現場人士制伏。吃屎哥被制伏帶走時，還持續大喊「臭俗辣」，而民眾黨人士則連忙替柯文哲整理髮妝，清洗頭髮，不過柯文哲則相當鎮定，繼續接下來的行程。吳怡萱下午趕赴台北市警察萬華分局青年派出所報案提告，受訪時說痛斥吃屎哥的行為，完全不把孩子生命安全當一回事，這樣的人長期用抗議刷存在感，對台灣社會法治視若無睹，這樣的人非常不適合、不適當，做未來想要選舉的事情。吳怡萱痛斥，一個要選舉的人，用抗議刷存在感，對台灣的社會有什麼幫助？今天下午在青年公園的活動，是邀請大小朋友一起來，進行闖關活動時，吃屎哥在大家沒有注意到的情況下，衝進會場，這樣的抗議行為非常不齒，呼籲台北市長蔣萬安，在除鼠疫的時候，請把這樣的鼠輩好好根治。吳怡萱續道，現場有兩位志工朋友也遭波及，身體也有多處擦挫傷，兩人也會依法提告，創黨主席柯文哲對於志工受到波及也感到不捨，請她好好處理這件事，依法處理，希望在場來的好朋友、志工都能順利圓滿落幕。