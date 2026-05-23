我是廣告 請繼續往下閱讀

由Hit Fm主辦的2026 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚（23日）在台北小巨蛋舉辦，由周湯豪擔任開場，身穿西裝帥氣亮相，一連帶來〈你說的都對〉、〈我的i〉及〈帥到分手〉3首歌。才剛入圍金曲獎「最佳男歌手獎」的他，稍早順利拿下「hito年度十大華語歌曲」，他表示：「我有9年沒來到這舞台，今天能拿下這個獎，對我的意義非常特別。」周湯豪去年發行全搖滾概念專輯《LOVE RAGE HOPE》，才剛入圍金曲獎「最佳男歌手獎」的他，稍早搶先拿下「hito年度十大華語歌曲」，他領獎時感性表示：「我有9年沒來到這舞台，今天能拿下這個獎，對我的意義非常特別，拿到獎項對我來說非常重要。」周湯豪跟Hit Fm的緣分要從2010年說起，當時他發行首張專輯獲得「只想聽音樂Hit Fm聯播網」員工證，擔任一整個月的「Wake Up DJ」，挑戰每天都要做LIVE現場。距離上次在hito流行音樂獎表演已是9年前，滿滿的回憶讓他直呼像是「回娘家」般感觸特別多，並謝謝Hit Fm一路以來的陪伴與支持。▲周湯豪（如圖）距離上次在hito流行音樂獎表演已是9年前，滿滿的回憶讓他直呼像是「回娘家」般感觸特別多。（圖／記者林柏年攝影）今擔任開場表演嘉賓，周湯豪首先帶來搖滾歌曲〈你說的都對〉，強勁的Y2K Rock節奏瞬間躁動現場觀眾狂熱的心；接著演唱雙關含義歌曲〈我的i〉，「i人學長」周湯豪把所有想表達的，都用音樂來傳遞；最後周湯豪唱起破億神曲〈帥到分手〉，旋律一響立刻掀起萬人大合唱，尖叫聲更掀翻小巨蛋屋頂。