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輝達執行長黃仁勳今（23）日炫風抵台，在機場接受媒體訪問後，隨即前往南港瓶蓋工廠，參加輝達台北開發者大會「Meet‑A‑Claw」。輝達執行長黃仁勳今日下午抵台，抵台後先發給現場民眾養樂多當見面禮，並且熱情地替現場民眾簽名，展現親民態度。而黃仁勳這次在訪台首個行程是前往南港瓶蓋工廠參與Meet-a-Claw開發者大會並進行演說。今年爆紅的開源AI工具OpenClaw，作為個人的AI代理，OpenClaw能讓使用者可以在裝置上完成自動化寫作、開發程式，並操作檔案，黃仁勳盛讚龍蝦為「下一個ChatGPT」，認為OpenClaw就是「代理型電腦的作業系統」，輝達也在3月時順勢推出企業級「養龍蝦」AI代理平台Nemo Claw。針對OpenClaw，黃仁勳在受訪時也指出「這次OpenClaw Build-a-Cloud活動在GTC Santa Clara 非常成功。我們也會在這裡舉辦，真的非常有趣，每個人都可以打造自己的AI。」這次黃仁勳訪台也讓外界預期，此行除將與供應鏈夥伴會面，也可望循例舉辦備受矚目的「兆元宴」，再度凝聚輝達供應鏈聲勢。此外，針對媒體提問今晚是否會去夜市，黃仁勳笑回「我想今晚先睡一覺。」