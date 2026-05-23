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黨代表競爭激烈 派系拚擴大版圖

黃捷、吳沛憶扛黨部主委 象徵太陽花世代正式接班

民進黨各地方黨部黨職改選將於明日登場，台南市賴系內鬥立委郭國文與副議長林志展火藥味濃厚備受注目，此外台北市與高雄市同樣成為焦點，被視為「太陽花世代」代表人物的立委黃捷與吳沛憶 ，同額競選可望順利出線扛高雄市與台北市黨部主委，象徵民進黨地方黨務系統世代交替正式展開。高雄市黨部方面，現任主委黃文益日前已宣布不再競選連任，並交棒給同屬湧言會的黃捷，延續高雄黨務系統穩定，及為將來市長及市議員輔選奠立基礎。據了解，黃捷近一個月積極走訪高雄地方基層與各派系重要人士，被形容為「鴨子滑水」低調布局，除穩固湧言系統支持外，不僅拜訪資深黨員，也獲得菊系、正國會等派系人士力挺，為未來接掌高雄市黨部提前建立共識與支持基礎。地方人士分析，高雄長期被視為民進黨的重要票倉，同時也是全國黨員數最多的地方黨部。今年高雄市黨職選舉的選舉人數突破4萬4千人，將選出65席全國黨代表及市代表，雖本次主委為同額競爭，但黨代表及市代表選情卻空前激烈。該人士指出，從登記情況來看，共有74人登記角逐黨代表、71人登記參選市代表，各派系操盤手紛紛拉高當選安全門檻。近一個月來，高雄地方催票、拉票動作頻頻，原本被認為相對穩定的票源，也在各方積極動員下出現變化，甚至讓不少參選人直言「人人都沒把握」。而黨代表及市代表的投票結果，不僅牽動高雄地方派系版圖消長，也攸關未來中常委、中執委及黨中央權力布局，因此各派系無不繃緊神經、全力應戰。另有黨內人士分析，目前高雄黨內各系統實力大致為，菊系及親菊系系統約掌握1萬5000票、湧言系統約1萬3000票、邁系與親邁系人士約掌握1萬票、正國會約6000票。長期以來，湧言會與市長陳其邁系統，在黨務運作上維持合作關係，雖各自保有競爭空間，但在中執評委與地方執評委黨務布局上，多半維持合作態勢。黨內人士指出，此次北高黨部改選，除了是地方派系實力的再盤整，更被視為民進黨太陽花世代正式接班的重要象徵。隨著新生代政治人物逐步進入黨務核心，是否也將加速老派政治圈的換血潮，而太陽花世代新血未來如何整合地方派系、兼顧世代與路線平衡，也將成為外界觀察重點。