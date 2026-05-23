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台鐵今年3月27日發生山佳站電車線掉落事故，影響列車201列、累計延誤逾2萬分鐘，相關懲處結果近日出爐，共有5名員工遭記過處分。台鐵也已完成EMU900型電聯車集電弓更新，全面改為第3代一體成型集電弓，以避免類似事件再度發生。在今年3月27日上午8時37分，第8201次列車自樹林調車場出庫後不久，第6具集電弓碳刷與導肩脫離並翹起，進一步擠壓電車線，導致集電舟變形及電車線垂落，造成樹林至鶯歌間雙線中斷。台鐵歷經近20小時搶修，直到隔日清晨4時26分才恢復雙向通車。台鐵調查指出，事故主因包括EMU900型電聯車第一代集電舟設計強度不足，碳刷出現腐朽剝離情形，導致集電弓彈起拉扯電車線；另外，司機員與隨車檢查員未依規定巡查集電弓狀況，加上運轉調度與資訊傳遞不佳，進一步擴大列車誤點影響。針對責任歸屬，台鐵共懲處5人，包括台北機務段段長、檢修副段長、檢修組長、檢查員及司機員皆記過1次，其中段長另調離主管職。台鐵表示，全案已經事故審議小組完成審議，後續將提報考成委員會辦理相關程序。在改善措施方面，台鐵指出，EMU900型電聯車集電弓已於4月底前全面更新為第3代一體成型設計，並完成司機員集電弓異常應變SOP教育訓練，希望降低設備故障風險，強化行車安全。