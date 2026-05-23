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氣溫回升、雨季將至 疾管署：預期疫情持續上升

疾管署今（23）日公布國內今年首例本土登革熱病例，為居住高雄市前鎮區60多歲男性，5月23日因出現發燒、頭痛及肌肉痠痛等症狀前往診所就醫，初步懷疑為登革熱，並經NS1快篩及PCR為陽性，確診感染第一型登革熱。目前個案密切接觸者2人無疑似症狀，採檢NS1快篩及PCR皆為陰性；感染源仍有待釐清。疾管署副署長曾淑慧說，個案活動地以前鎮區住家及工作地為主，潛伏期無國外旅遊史，研判為本土病例，為主動找出隱藏個案，衛生單位已規劃於社區進行擴大採檢，同時積極採取相關防治措施。針對確診個案居住地及工作地周邊進行緊急防治工作，加強病媒蚊密度調查及孳生源清除，並針對個案及接觸者進行衛教宣導，籲請民眾提高警覺並加強防範。曾淑慧表示，目前監測到南高屏病媒蚊指數確實有升高的趨勢，而按照往例在這個時間點就會上升。疾管署統計，國內今年截至目前累計64例登革熱確定病例，其中1例為本土病例，另63例境外移入，為自東南亞及南亞國家移入，以印尼（19例）為多，其次為馬爾地夫（14例）及越南（8例），病例數與去年同期（68例）相當。曾淑慧提到，全球登革熱疫情持續，今年截至4月全球報告102萬餘例病例及300餘例死亡，主要分布於美洲，以巴西及玻利維亞等國病例數為多，古巴及蓋亞那疫情遽升，高於往年；亞洲鄰近國家馬來西亞、越南及東帝汶等國近期疫情上升，另包括越南、斯里蘭卡、柬埔寨及寮國等國今年病例數已高於去年同期，隨著氣溫回升與雨季臨近，預期疫情將持續上升。疾管署提醒，目前天氣日漸炎熱，國內各地陸續有降雨情形，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，加強住家內外環境整頓與孳生源清除，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。