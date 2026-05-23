在IG上擁有高人氣的文青系手搖飲料品牌「李有甜」，才開幕不到一年驚傳全台門市全面熄燈。「李有甜」以天然米釀取代傳統蔗糖、主打健康系茶飲打出知名度，去年更一口氣進駐台北多個精華地段，沒想到繼上月底關閉2間分店後，昨（22）日再宣布剩餘3家門市也將停止營業，官方聲明更透露「原經營行銷團隊已解散」，消息曝光後讓不少粉絲相當震驚。
人氣手搖飲「李有甜」驚傳全台門市熄燈！5家分店全關了
「李有甜」自去年7月創立後，憑藉耗時48小時發酵的天然米釀特色，以及文青風格店面設計，在社群平台迅速爆紅，也吸引不少民眾朝聖打卡。品牌短時間內就在北市拓展龍江店、公館店、衡陽店、和平東店及通化店等5家分店，聲勢成長相當快速。
不過，「李有甜」官方4月底曾率先於社群公告，因應品牌營運規劃與門市重整安排，和平東店與龍江店將結束現階段營運，當時仍強調其他門市會持續服務。未料不到一個月，業者便再度拋出震撼消息。
李有甜「原經營行銷團隊已解散」！官方呼籲：優惠券快使用
「李有甜」22日透過臉書粉專發布最新聲明，表示因應品牌經營方向調整，將進行階段性營運整理，公館店、衡陽店與通化店也將全面暫停營業，等同全台5家門市全數熄燈。公告中也特別提到，「原經營行銷團隊已解散，非經本公司負責人書面授權者，均不代表本公司及品牌立場。」
業者同時向消費者表達感謝，表示感謝大家一路以來將「李有甜」放進生活日常，陪伴品牌走過這段旅程，並透露，若未來有機會，希望能以全新面貌與新的經營團隊重新與大家見面。
隨著「李有甜」突然宣布全面停業，不少消費者也擔心手中尚未使用完的優惠券權益。對此，業者特別提醒，若民眾仍持有未使用的優惠券，請盡快前往門市消費抵用，以免影響自身權益。
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「李有甜」自去年7月創立後，憑藉耗時48小時發酵的天然米釀特色，以及文青風格店面設計，在社群平台迅速爆紅，也吸引不少民眾朝聖打卡。品牌短時間內就在北市拓展龍江店、公館店、衡陽店、和平東店及通化店等5家分店，聲勢成長相當快速。
不過，「李有甜」官方4月底曾率先於社群公告，因應品牌營運規劃與門市重整安排，和平東店與龍江店將結束現階段營運，當時仍強調其他門市會持續服務。未料不到一個月，業者便再度拋出震撼消息。
「李有甜」22日透過臉書粉專發布最新聲明，表示因應品牌經營方向調整，將進行階段性營運整理，公館店、衡陽店與通化店也將全面暫停營業，等同全台5家門市全數熄燈。公告中也特別提到，「原經營行銷團隊已解散，非經本公司負責人書面授權者，均不代表本公司及品牌立場。」
業者同時向消費者表達感謝，表示感謝大家一路以來將「李有甜」放進生活日常，陪伴品牌走過這段旅程，並透露，若未來有機會，希望能以全新面貌與新的經營團隊重新與大家見面。
隨著「李有甜」突然宣布全面停業，不少消費者也擔心手中尚未使用完的優惠券權益。對此，業者特別提醒，若民眾仍持有未使用的優惠券，請盡快前往門市消費抵用，以免影響自身權益。