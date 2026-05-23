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日本福岡自黃金週假期結束後，爆發「神秘感冒」（謎の風邪）疫情，許多人出現咳嗽、流鼻水、卡痰等症狀持續不退，但沒有發燒，也不是新冠病毒、流感。對此，日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧表示，「這就是感冒」。日媒報導，日本黃金週假期後，社群上許多人熱議福岡有「神秘感冒」（謎の風邪），主要症狀為咳嗽、流鼻水、喉嚨痛，但患者幾乎「完全沒有發燒」，流感、新冠病毒篩檢也都是陰性，引發熱議。林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文解釋，「先說結論，我認為不存在神秘感冒，這就是感冒」。人類間質肺炎病毒在福岡的染疫比例上升，可能是原因之一，但也可能是多種原因的集合。林氏璧指出，多數日媒報導只說，「喉嚨痛，流鼻水，咳嗽有痰；不發燒，檢查新冠和流感都陰性；有些人會症狀持續兩週以上都沒好」，以上這些條件，不就是感冒？可以造成感冒症狀的病毒，有約200種，根本不可能也不需要一一檢驗， 驗不出來是很正常的，而感冒是一年四季在各地隨時都在發生。對於社群媒體上許多「神秘感冒」的討論，林氏璧指出，這些討論可能根本是不同情況，只是眾口鑠金，變成好像真的有莫名其妙的流行病，有日本醫師猜測，病毒、最近溫差大導致免疫力下降、黃沙或花粉引起的過敏和空氣污染等，都是可能的原因。林氏璧也分享福岡縣近1年的急性呼吸道流行病監控狀況，新冠和流感目前都在低點，以定點通報數來看，黃金週之後也和往年同期差不多。第12週開始，人類間質肺炎病毒質持續有一定比例驗出，A型鏈球菌咽喉炎還有肺結核在福岡都稍有增加，但沒有到大爆發的情況；東京都也沒有急性呼吸道感染症通報數有特別增加。林氏璧總結，依據現有資料，我不認為目前福岡或東京有某個嚴重的呼吸道感染症在「大爆發」。如果這個冬天你在流感高峰時都去了，你現在更不需要在乎這些聳動的報導。如果你真的很在乎，不希望得到感染，那就請在人多的地方戴口罩勤洗手，就可以防百病。