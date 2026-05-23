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▲嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽暨生豆拍賣媒合會，今年賽事在全球精品咖啡市場高度關注下，再度刷新成交紀錄。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲儘管今年台灣咖啡產區受氣候影響，整體產量普遍下降，但高品質批次因稀缺性提高，帶動競標價格持續攀升。（圖／記者陳美嘉翻攝）

2026「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽暨生豆拍賣媒合會」22日落幕。今年賽事在全球精品咖啡市場高度關注下，再度刷新成交紀錄，總成交量達1,315公斤，總成交金額突破新台幣552萬元。儘管今年台灣咖啡產區受氣候影響，整體產量普遍下降，但高品質批次因稀缺性提高，帶動競標價格持續攀升。其中，精品咖啡品牌y ＆ m Coffee以總金額77萬元，標下多支關鍵得獎批次，成為本屆拍賣會最大單一買家，也成為現場備受關注的焦點。本屆最受矚目的批次之一，為阿里山知名莊園「鄒築園」推出的「索恩娜（So’ngna）」。該批次同時奪下水洗組與蜜處理組雙料特等獎，最終由y ＆ m Coffee分別以42萬元與26萬元得標，合計68萬元成功標下。此外，品牌亦取得「一品咖啡莊園」蜜處理頭等獎批次，展現對台灣高端精品咖啡市場的實際支持。被業界譽為「阿里山冠軍常勝軍」的鄒築園，多年來於台灣精品咖啡賽事中屢獲佳績，已成為阿里山精品咖啡的重要代表之一。其主理人、有「咖啡王子」之稱的方政倫，長期投入高海拔咖啡研究與品種培育，不僅持續推動阿里山咖啡品質提升，也讓台灣咖啡逐步受到國際市場關注。其中備受市場矚目的「索恩娜（So’ngna）」，背後更有一段特殊故事。方政倫早期自巴拿馬引進藝伎品種栽培時，意外發現部分樹種在外型與風味表現上，與一般藝伎存在明顯差異。後續經 DNA 檢測後，確認為少見的非洲原生種系，因此以鄒族語「最好的」命名為「索恩娜（So’ngna）」。近年來，「索恩娜」已成為台灣精品咖啡市場極具代表性的高端批次之一，不僅多次於阿里山精品咖啡評鑑獲獎，也因其細膩花香、乾淨度與甜感層次，受到市場高度關注。業界認為，其風味輪廓與辨識度，正逐步建立出台灣高海拔特殊品種咖啡的國際競爭力。此次成為競標焦點的 y ＆ m Coffee，近年也逐步在高端精品咖啡市場打開知名度。品牌由擁有 CQI 咖啡品質鑑定師與 SCA 烘豆證照的品牌總監 Vi 姐主理，除多次參與台灣 COE 卓越盃與阿里山競標市場外，也積極與世界級冠軍烘豆師合作，希望透過精品咖啡，讓更多人認識台灣咖啡的風味價值與產地故事。除了競標市場表現受到關注外，y ＆ m Coffee 近年在企業精品禮盒市場也快速成長。品牌主打「頂級咖啡禮盒、嚴選競標生豆、世界冠軍烘豆與藝術包裝設計」，今年端午節企業贈禮檔期，更獲許多企業客戶指定採購。顯示精品咖啡禮盒已從小眾市場，延伸至高端商務送禮與生活風格消費市場。主辦單位表示，阿里山咖啡精英交流賽近年逐步導入國際 COE（Cup of Excellence）卓越盃評鑑制度，從生豆物理篩選、水分與密度檢測，到感官杯測流程，皆比照國際精品咖啡規格執行。評測內容除了乾淨度、甜感與酸值平衡外，也更加重視風味辨識度、層次變化與產地特色。據了解，此次 y ＆ m Coffee 標下的阿里山批次，後續將由世界烘豆冠軍賴昱權與台灣烘豆冠軍黃宥澄進行烘豆合作。業界認為，高端競標咖啡除了生豆品質外，後續烘焙同樣是決定市場價值的重要關鍵。隨著近年亞洲精品咖啡市場快速成長，台灣高海拔咖啡也逐漸受到國際市場關注。在全球精品咖啡市場持續朝向「小批次、高透明度、重視產地特色」發展的趨勢下，台灣咖啡未來仍具備相當大的國際發展潛力。