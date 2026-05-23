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▲PSY開球失手，要求再一次。（圖／記者張一笙攝）

▲陳俊秀作為捕手搭檔，多給PSY一次開球機會。（圖／記者張一笙攝）

▲PSY江南大叔坦言自己肩膀受傷，所以無法練習太多次開球。（圖／記者張一笙攝）

韓國流行天王PSY（鳥叔）今（23）日驚喜現身臺北大巨蛋，受邀擔任中信兄弟主場賽事嘉賓，這也是他自2014年後，時隔12年再度來台，一登場立刻引爆全場萬名球迷尖叫聲，氣氛瞬間嗨到最高點，讓不少粉絲直呼：「青春回來了！」作為開球嘉賓，PSY自爆自己肩膀受傷所以無法練習太多次，也因此開球連失手3次，但不少人都不在意他丟歪，現場反而十分熱鬧。PSY這次特地換上中信兄弟球衣，還把上衣整齊紮進褲子裡，造型相當有誠意。他一走上場邊，便隨著現場音樂擺出招牌動作，把手放在耳朵旁示意球迷「再大聲一點」，全場歡呼聲瞬間炸裂，大巨蛋氣氛宛如大型演唱會。面對久違的台灣粉絲，PSY也難得露出害羞一面。他笑說：「我上一次來台灣已經是2014年了，相隔12年再次來到台灣，我很怕大家不認識我。」原本還想戴墨鏡上場增加氣勢，但又擔心看不清楚前面，最後決定直接真面目示人，幽默發言讓全場笑翻。隨後PSY也站上投手丘替中信兄弟開球，不過他先自爆肩膀因演出受傷，私下沒辦法練習太多次，希望大家別太期待，結果第一次投球果然失敗，他立刻主動要求再投一次，現場則熱情給他加碼機會，最後連投3次才完成開球，也讓全場氣氛更加歡樂。開球過程中，PSY還用英文高喊「中信兄弟加油！」並不停向觀眾揮手致意，全場球迷則以熱烈歡呼回應，他最後也承諾賽後將帶來精彩演出，讓許多球迷相當期待，PSY從《江南Style》紅遍全球，到如今再度降臨台灣，大巨蛋今晚也澈底變成PSY的狂歡派對。PSY本名朴載相，是韓國知名歌手、饒舌歌手，2012年憑藉神曲〈江南Style〉紅遍全球，招牌「騎馬舞」更掀起世界模仿熱潮，該曲不僅登上美國Billboard排行榜第2名，MV至今在YouTube累積超過55億次觀看，成為K-POP史上最具代表性的全球爆紅歌曲之一，除了〈江南Style〉外他也推出〈Gentleman〉等熱門作品，是韓流在全球市場的重要代表人物。