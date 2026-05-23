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AI熱潮持續擴散，市場資金近期轉向被動元件族群，帶動2327國巨股價走強，週五（22日）盤中衝上629元，再寫分拆後歷史新高，市值也衝至新台幣1.3兆元。最新外資報告也看好國巨在鉭電容（Tantalum Capacitor）市場的領先優勢，維持「買入」評等，並將目標價由400元大幅調升至650元。外資指出，AI帶動MLCC（積層陶瓷電容）需求快速升溫，尤其AI伺服器對小型化、超高容量MLCC需求激增，使2026年下半年供應緊張情況更加明顯。目前日韓主要MLCC廠商產能利用率已接近滿載，市場供給趨於吃緊，也讓仍保有產能的供應商受惠。外資分析，國巨目前標準品產能利用率約70％，高階產品約80％，在同業產能接近滿載情況下，國巨將成為主要受惠者之一。預估國巨MLCC產品平均售價在2026年下半年可望有10％至20％的漲價空間。在AI應用方面，雖然目前國巨僅約15％營收與AI相關，且在AI伺服器高壓高容MLCC市場占比仍有限，但未來不排除持續擴大滲透率。外資也指出，隨著AI需求持續增長，國巨積壓訂單已創下歷史新高。此外，國巨在鉭電容市場市佔率超過50％，具備明顯領導地位，加上上游垂直整合優勢，擁有較強議價能力，可望將原材料上漲成本轉嫁給客戶。外資預估，國巨第三季、第四季產品價格仍有約20％漲幅空間。值得注意的是，除了此次將目標價上調至650元外，美系外資本週稍早也曾調升國巨目標價至495元，但國巨股價隨後迅速超車，顯示市場對AI帶動被動元件需求的期待持續升溫。國巨*近期股價飆升，週五再衝漲停價629元，寫分拆後歷史新高，市值也衝至新台幣1.3兆元；過去五個交易日累計上漲逾32%，過去一個月更是飆漲113%。