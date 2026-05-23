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麗寶樂園「斷軌雲霄飛車」突停駛！20人卡高空中：心臟差點停

▲有網友剛好目擊發文表示，自己早上才玩完該設施，沒想到下午就看到列車停在半空中。受困乘客也留言直呼「心臟差點停下來」。（圖／翻攝自Threads@ihan0509）

「搶救地心」設有多道安全防護機制！麗寶樂園回應了：此次感應到風速過強

台中麗寶樂園熱門斷軌雲霄飛車「搶救地心」23日下午突然停在約12公尺高空中，車上20名遊客一度受困，引發現場驚呼。有網友剛好目擊發文表示，自己早上才玩完該設施，沒想到下午就看到列車停在半空中，受困乘客也留言直呼「心臟差點停下來」。園方則說明，因感測到瞬間風速過大，系統自動啟動安全機制，設施暫停約7至8分鐘後，由工作人員協助遊客安全撤離。台中麗寶樂園熱門設施「搶救地心」今（23）日下午驚傳卡在半空中，讓不少遊客當場嚇壞。有民眾目擊後在Threads發文表示，自己早上才剛玩完這項斷軌雲霄飛車，沒想到過沒多久就看到設施突然停在高空，且車上還有乘客受困，忍不住直呼「真的會很崩潰」。事件發生在下午1點8分左右，「搶救地心」當時停在約12公尺高空處，園方隨即啟動安全機制，設施暫停運轉約7至8分鐘。現場工作人員第一時間前往處理，並協助車上20名遊客安全離開設施。貼文曝光後，也釣出當時受困乘客現身留言，「我就是卡在上面的人，當下心臟差點停下來」，還有人表示，「我朋友他們也在上面，後來工作人員協助從上面走下來，12層樓高」。不少網友看到後也紛紛留言，「別人的麗寶都比較刺激」、「我之前畢旅卡在上面哭最大聲，我還坐最後一排」、「算是全台故障率數一數二高的遊樂設施」、「原本體驗速度與激情，直接變體驗雲霄飛車大違停」、「天啊停在上面真的會嚇死」。對此，麗寶樂園渡假區說明，「搶救地心」本身設有多道安全防護機制，只要偵測到瞬間風速過大、起霧或下雨等情況，就可能自動啟動安全系統，因此這次是因感測到風速過強，才會暫停運轉。園方也強調，設施入口處公告牌以及搭乘前播放的安全說明影片中，都有明確告知遊客，若遇到天候因素導致安全機制啟動，將會進行相關應變與處理，現場工作人員也都有依照標準程序協助乘客安全撤離。