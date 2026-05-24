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▲鄭容和（左）與J.Sheon（右）合唱〈別問很可怕〉、〈孤獨的人（I'm a Loner）〉，兩男神合體立刻讓全場粉絲暴動。（圖／記者葉政勳攝影）

CNBLUE主唱鄭容和昨（23）日出席2026 hito流行音樂獎，這是他首度參加海外大型頒獎典禮，獲得「hito海外創作歌手」時以全中文分享得獎感言，展現誠意。對此鄭容和事後透露「要怎麼把感謝表達給大家，就決定用中文，看到大家都很開心太好了。」另外，鄭容和多年來帥氣依舊，被問到保養秘訣時害羞表示：「努力享受當下做的事！」為了想在粉絲面前展現最好樣貌，也是有好好運動管理自己。鄭容和與J.Sheon合唱〈別問很可怕〉、〈孤獨的人（I'm a Loner）〉，兩男神合體立刻讓全場粉絲暴動。鄭容和在台上展現超強魅力，不斷對著台下觀眾放電；除了特別合作舞台，他還一口氣帶來〈Your City〉、〈You've Fallen for me〉、〈LOVE〉、〈I'm Sorry〉、〈One Fine Day〉等多首代表作，讓眾人聽了過癮。鄭容和受訪時提到，與很帥氣、優秀的J.Sheon合作很開心，「我們搭配得很棒，彩排也很好，這次表演時在想怎麼把魅力一次展現給大家，」第一次在海外參加大型頒獎典禮的他，展現滿滿誠意，更以中文分享得獎感言，他透露因為想把感謝表達給大家，就決定用中文，看到大家都很開心太好了！順利拿下獎項的鄭容和，在後台也拿著獎盃開心拍照，記者現場直擊零死角的帥氣外型讓人讚嘆。鄭容和帥氣臉龐十年如一日，他害羞表示：「我的話就是很努力在享受當下做的事，享受這件事很重要，講自己童顏很不好意思，為了想在粉絲面前展現最好樣貌，也是有好好運動管理自己。」