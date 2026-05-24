日本政府確定自2026年7月1日起，將現行的「國際觀光旅客稅（簡稱出國稅、離境稅）」從每人每次1000日圓（約新台幣 200 元），大幅上調至3000日圓（約新台幣600元）。這項新制不論外國觀光客或日本公民都適用，將直接附加在機票、船票或旅行社團費中。另外，飛日本也有最新的行動電源攜帶新制規定，而11月起，也將迎來退稅新制，《NOWNEWS今日新聞》整理詳細資訊，一文掌握。
🟡2026年旅日「國際觀光旅客稅」新制：
日本政府宣布，從7月1日正式啟用「國際觀光旅客稅（簡稱離境稅）」新稅率，金額從1000日圓漲至3000日圓，此稅是直接加在機票上（或是團費裡），所以只要旅客在6月30日以前完成開票的機票，或是已確認的海外團體旅遊行程，即便實際從日本出境的日期是在7月1日以後，只要符合6月底前開票的條件，依舊適用1000日圓的舊稅率，現省2000日圓。
誰不用多繳稅金？4類對象免徵收
日本這波出國稅調漲也並非人人都要買單，日本官方公告以下特定族群屬於「免徵收對象」，離境時無須繳納任何出國稅：
嬰幼兒： 2 歲以下的嬰幼兒免徵。
轉機旅客： 入境日本後，在 24 小時內再度搭機離境的轉機客。
執勤人員： 船舶或航空機的執勤機組人員。
公務官員： 搭乘公務船或公用機出境的官方人員。
🟡2026年旅日「行動電源」新制：
日本國土交通省日前針對「行動電源」發布最新規範，並於2026年4月24日起上路，內容大幅強化相關限制措施。
日本搭機行動電源新規定如下：
一、僅限隨身攜帶
行動電源與備用鋰電池嚴禁放入託運行李，限放在隨身行李或身上小包內。
二、數量與容量限制
每人最多僅能攜帶 2 個 行動電源上機。單顆容量必須在 160Wh 以下（超過 160Wh 絕對禁止攜帶）。
三、機上全面禁止使用
飛行途中禁止在機艙內使用行動電源為手機充電，甚至也有部分航空會建議不可使用飛機上電源替行動電源充電。
四、包裝與絕緣保護
為防止金屬物品（如鑰匙）碰觸電極引發火花，行動電源需個別保護。建議最好放入獨立保護盒、收納袋或透明夾鏈袋，或使用絕緣膠帶貼住輸出端口。
五、不要放在機上行李置物櫃：
會建議放入頭頂行李櫃，應隨身放在座位前方或身上，方便隨時確認狀況。
六、標示須清晰可見：
行動電源機身必須清楚標示容量（Wh）與廠牌型號。若標籤脫落、字體模糊或無標示，安檢人員有權直接沒收。
🟡2026旅日「退稅」新制：預計11月實施
以往到日本旅遊只要消費滿5000日圓、符合資格，即可享有10%的免除消費稅優惠，日本政府為了防堵轉售免稅品的行為，2026年11月起將改為「先課稅、後退稅」
一、購物階段：
旅客結帳時同樣需向店員出示護照正本，確認入境身分符合免稅資格，接著支付「含稅」價格，店家會上傳購物紀錄至日本國稅廳的「免稅銷售管理系統」，將附有申報QR-Code的收據給旅客，旅客可以自行掃描，並前往「J-TaxRefund」網站，填寫退稅相關資料，例如護照、聯絡方式、退款方式等（僅首次登錄需要填寫）。
二、離境階段：
需於90天內出境辦理，由海關核對身分：抵達機場或港口後，請前往海關櫃台。在辦理行李託運前，向海關人員出示護照。
三、入帳階段：
1、確認商品與抽查：海關人員會核對系統中的購物紀錄。海關有權要求現場檢查高單價的商品，請務必隨身攜帶免稅品，不可隨意交由他人。
2、海關確認無誤後，會將查驗結果上傳回管理系統，並自動連動購買店家的資料庫。
3、店家接收到海關的「出境確認資訊」，啟動退款程序。稅款將退還至信用卡或數位帳戶。
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日本政府宣布，從7月1日正式啟用「國際觀光旅客稅（簡稱離境稅）」新稅率，金額從1000日圓漲至3000日圓，此稅是直接加在機票上（或是團費裡），所以只要旅客在6月30日以前完成開票的機票，或是已確認的海外團體旅遊行程，即便實際從日本出境的日期是在7月1日以後，只要符合6月底前開票的條件，依舊適用1000日圓的舊稅率，現省2000日圓。
誰不用多繳稅金？4類對象免徵收
日本這波出國稅調漲也並非人人都要買單，日本官方公告以下特定族群屬於「免徵收對象」，離境時無須繳納任何出國稅：
嬰幼兒： 2 歲以下的嬰幼兒免徵。
轉機旅客： 入境日本後，在 24 小時內再度搭機離境的轉機客。
執勤人員： 船舶或航空機的執勤機組人員。
公務官員： 搭乘公務船或公用機出境的官方人員。
🟡2026年旅日「行動電源」新制：
日本國土交通省日前針對「行動電源」發布最新規範，並於2026年4月24日起上路，內容大幅強化相關限制措施。
日本搭機行動電源新規定如下：
一、僅限隨身攜帶
行動電源與備用鋰電池嚴禁放入託運行李，限放在隨身行李或身上小包內。
二、數量與容量限制
每人最多僅能攜帶 2 個 行動電源上機。單顆容量必須在 160Wh 以下（超過 160Wh 絕對禁止攜帶）。
三、機上全面禁止使用
飛行途中禁止在機艙內使用行動電源為手機充電，甚至也有部分航空會建議不可使用飛機上電源替行動電源充電。
四、包裝與絕緣保護
為防止金屬物品（如鑰匙）碰觸電極引發火花，行動電源需個別保護。建議最好放入獨立保護盒、收納袋或透明夾鏈袋，或使用絕緣膠帶貼住輸出端口。
五、不要放在機上行李置物櫃：
會建議放入頭頂行李櫃，應隨身放在座位前方或身上，方便隨時確認狀況。
六、標示須清晰可見：
行動電源機身必須清楚標示容量（Wh）與廠牌型號。若標籤脫落、字體模糊或無標示，安檢人員有權直接沒收。
以往到日本旅遊只要消費滿5000日圓、符合資格，即可享有10%的免除消費稅優惠，日本政府為了防堵轉售免稅品的行為，2026年11月起將改為「先課稅、後退稅」
一、購物階段：
旅客結帳時同樣需向店員出示護照正本，確認入境身分符合免稅資格，接著支付「含稅」價格，店家會上傳購物紀錄至日本國稅廳的「免稅銷售管理系統」，將附有申報QR-Code的收據給旅客，旅客可以自行掃描，並前往「J-TaxRefund」網站，填寫退稅相關資料，例如護照、聯絡方式、退款方式等（僅首次登錄需要填寫）。
二、離境階段：
需於90天內出境辦理，由海關核對身分：抵達機場或港口後，請前往海關櫃台。在辦理行李託運前，向海關人員出示護照。
三、入帳階段：
1、確認商品與抽查：海關人員會核對系統中的購物紀錄。海關有權要求現場檢查高單價的商品，請務必隨身攜帶免稅品，不可隨意交由他人。
2、海關確認無誤後，會將查驗結果上傳回管理系統，並自動連動購買店家的資料庫。
3、店家接收到海關的「出境確認資訊」，啟動退款程序。稅款將退還至信用卡或數位帳戶。