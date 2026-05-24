不少人天天滑iPhone，卻未必真的把功能用滿，近日有民眾在Threads分享點選iPhone內建「自動填寫」功能，接著按「掃描文字」，就能將鏡頭拍攝到的文字內容直接轉換成文字並插入對話框，完全無需手動輸入，讓大批果粉驚呼「用了十幾年iPhone，現在才知道」、「原來我只用到iPhone 3000元的價值」。
Threads原PO以手邊的優酪乳作為示範，點選「自動填寫」並開啟「掃描文字」，將手機鏡頭對準瓶身標示，系統就自動辨識圖片上的文字，並自動填寫到對話框，完全不需要手動輸入，讓原發文者大驚，Po文：「我是最後一個知道apple自動填寫功能的人嗎？」
實際測試成功辨識率約6~7成
記者實際測試，在LINE開啟輸入框後，就會跳出「自動填寫」之後再點擊「掃描文字」，手機下方就會出現鏡頭的辨識框，系統會提醒慢一點有利於文字辨識，等文字都確認後再按下「插入」，文字就會在輸入框，按下發送即可傳送給對方，省去一字一句輸入的煩麻，圖片轉成文字的能力還可以，大約有6~7成的成功機率。
該貼文已吸引超過170萬人次瀏覽，不少網友看完教學後直呼「原來自動填寫功能是這樣用的嗎」、「就在想說那個自動填寫到底是幹嘛的，一直跳出來有夠煩，原來這麼好用」、「我去年才發現，密碼管理真的很方便，省一堆時間」、「用了十幾年iPhone現在才知道」，還有人補充，這項功能在輸入店家Wi-Fi密碼時也能派上用場。
iPhone自動填寫是什麼？帳密、驗證碼都能快速帶入
iPhone的「自動填寫」功能主要與「密碼」App、iCloud鑰匙圈及Safari、App登入欄位整合。根據Apple官方說明，開啟「密碼自動填寫」後，裝置可以自動填入儲存在「密碼」中的密碼或通行密鑰，讓使用者不用每次都手動輸入帳號密碼。
怎麼開啟iPhone自動填寫功能
1.打開iPhone「設定」
2.點選「一般」
3.進入「自動填寫與密碼」
4.開啟「自動填寫密碼與通行密鑰」
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Threads原PO以手邊的優酪乳作為示範，點選「自動填寫」並開啟「掃描文字」，將手機鏡頭對準瓶身標示，系統就自動辨識圖片上的文字，並自動填寫到對話框，完全不需要手動輸入，讓原發文者大驚，Po文：「我是最後一個知道apple自動填寫功能的人嗎？」
實際測試成功辨識率約6~7成
記者實際測試，在LINE開啟輸入框後，就會跳出「自動填寫」之後再點擊「掃描文字」，手機下方就會出現鏡頭的辨識框，系統會提醒慢一點有利於文字辨識，等文字都確認後再按下「插入」，文字就會在輸入框，按下發送即可傳送給對方，省去一字一句輸入的煩麻，圖片轉成文字的能力還可以，大約有6~7成的成功機率。
該貼文已吸引超過170萬人次瀏覽，不少網友看完教學後直呼「原來自動填寫功能是這樣用的嗎」、「就在想說那個自動填寫到底是幹嘛的，一直跳出來有夠煩，原來這麼好用」、「我去年才發現，密碼管理真的很方便，省一堆時間」、「用了十幾年iPhone現在才知道」，還有人補充，這項功能在輸入店家Wi-Fi密碼時也能派上用場。
iPhone的「自動填寫」功能主要與「密碼」App、iCloud鑰匙圈及Safari、App登入欄位整合。根據Apple官方說明，開啟「密碼自動填寫」後，裝置可以自動填入儲存在「密碼」中的密碼或通行密鑰，讓使用者不用每次都手動輸入帳號密碼。
怎麼開啟iPhone自動填寫功能
1.打開iPhone「設定」
2.點選「一般」
3.進入「自動填寫與密碼」
4.開啟「自動填寫密碼與通行密鑰」