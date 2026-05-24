NBA選秀會將於台灣時間6月24日登場，「四皇」之一的全美大學最強球員布澤爾（Cameron Boozer） ，普遍落點在第3順位，並非是狀元最大熱門，但他近期個人社群上傳一組穿上全套Jordan Brand裝備的圖輯，被認為是預告簽約Jordan品牌的象徵。Jordan品牌2022年選秀前，宣布簽下預測落點在第3順位的班切羅（Paolo Banchero），結果上演神預測，班切羅幾天後爆冷當選狀元，本次Jordan Brand是否又要展示神奇操作，值得後續關注。
布澤爾包攬大學個人獎 選秀落點卻在第3順位
布澤爾今年在杜克大學大一球季，就繳出歷史級統治數據，場均貢獻22.5分、10.2籃板與4.1助攻，投籃命中率高達57.8%，還具備三分線投射，單季22次雙十也追平NCAA紀錄，獲選為奈史密斯年度大學最佳球員、伍登獎，並率隊殺入最終八強，堪稱今年NCAA最強球員。
今年選秀會上，主要有3位球員被看好爭奪狀元大位，目前領跑的是迪班薩（AJ Dybantsa），彼得森（Darryn Peterson）居次，布澤爾雖然打出現象級球季，但由於被認為成長上限較低、加上球風問題，權威選秀網站《Draft Room》將布澤爾排在第3，已經超過將近半年。
Jordan品牌2022年曾上演神操作 提前綁定狀元郎班切羅
但簽約Jordan Brand這件事，似乎讓這場狀元之爭更顯撲朔迷離。主因在於Jordan Brand近年來諸多風騷「神操作」，最知名的莫過於2022年。
該年選秀會上，班切羅同樣帶著全美最佳球員之姿進入選秀，但也因為被認為上限較低，幾乎並未出現在狀元討論中，Jordan Brand品牌高掉宣布簽下班切羅時，還引發外界討論，結果就在簽約後48小時內，突然有內線消息指稱手握狀元籤的魔術會選擇班切羅，最後也實現爆冷，當時狀元大熱史密斯（Jabari Smith Jr.）則在第3順位才中選。
品牌強調菁英路線 挑人眼光極度精準
Jordan Brand品牌精神強調菁英、頂尖路線，對相中的球員有極高要求，2019年狀元郎威廉森（Zion Williamson）也在其麾下，2024年選秀小年，他們則捨棄狀元里薩謝（Zaccharie Risacher），反而是簽約第4順位的卡斯特（Stephon Castle），後者本季已成長為NBA新生代後衛代表，也證明Jordan Brand的獨具慧眼。
杜克大學與Jordan Brand關係匪淺 也是原因之一
另一個值得關注點，在於Nike與杜克大學長年合作關係，做為同集團的Jordan Brand，過往也簽下許多出自藍魔鬼的菁英球員，2017年塔圖姆（Jayson Tatum）、2019年威廉森、2022年班切羅都出自該校。
至於目前在選秀會領跑的迪班薩，自12歲就受到Nike長年培養，早就被品牌視作下一個接班人，至於彼得森，則在高中畢業前與adidas提早簽約。
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布澤爾今年在杜克大學大一球季，就繳出歷史級統治數據，場均貢獻22.5分、10.2籃板與4.1助攻，投籃命中率高達57.8%，還具備三分線投射，單季22次雙十也追平NCAA紀錄，獲選為奈史密斯年度大學最佳球員、伍登獎，並率隊殺入最終八強，堪稱今年NCAA最強球員。
今年選秀會上，主要有3位球員被看好爭奪狀元大位，目前領跑的是迪班薩（AJ Dybantsa），彼得森（Darryn Peterson）居次，布澤爾雖然打出現象級球季，但由於被認為成長上限較低、加上球風問題，權威選秀網站《Draft Room》將布澤爾排在第3，已經超過將近半年。
Jordan品牌2022年曾上演神操作 提前綁定狀元郎班切羅
但簽約Jordan Brand這件事，似乎讓這場狀元之爭更顯撲朔迷離。主因在於Jordan Brand近年來諸多風騷「神操作」，最知名的莫過於2022年。
該年選秀會上，班切羅同樣帶著全美最佳球員之姿進入選秀，但也因為被認為上限較低，幾乎並未出現在狀元討論中，Jordan Brand品牌高掉宣布簽下班切羅時，還引發外界討論，結果就在簽約後48小時內，突然有內線消息指稱手握狀元籤的魔術會選擇班切羅，最後也實現爆冷，當時狀元大熱史密斯（Jabari Smith Jr.）則在第3順位才中選。
品牌強調菁英路線 挑人眼光極度精準
Jordan Brand品牌精神強調菁英、頂尖路線，對相中的球員有極高要求，2019年狀元郎威廉森（Zion Williamson）也在其麾下，2024年選秀小年，他們則捨棄狀元里薩謝（Zaccharie Risacher），反而是簽約第4順位的卡斯特（Stephon Castle），後者本季已成長為NBA新生代後衛代表，也證明Jordan Brand的獨具慧眼。
杜克大學與Jordan Brand關係匪淺 也是原因之一
另一個值得關注點，在於Nike與杜克大學長年合作關係，做為同集團的Jordan Brand，過往也簽下許多出自藍魔鬼的菁英球員，2017年塔圖姆（Jayson Tatum）、2019年威廉森、2022年班切羅都出自該校。
至於目前在選秀會領跑的迪班薩，自12歲就受到Nike長年培養，早就被品牌視作下一個接班人，至於彼得森，則在高中畢業前與adidas提早簽約。