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▲伊能靜（如圖）在點評蕭薔時所說的話，被認為是在隔空為哈林打氣。（圖／微博＠非常講感覺）

▲全昭旻說自己離開《Running Man》後，曾到咖啡廳打工。（圖／全昭旻IG@jsomin86）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（24）日的娛樂新聞搶先看，中國男星王鶴棣傳與女星沈月友情破裂，兩人因綜藝節目的玩笑發生嫌隙，被爆互刪微信好友了。伊能靜疑似公開力挺前夫哈林（庾澄慶），在節目上意有所指地說「有些人他永遠不會過時」。韓星全昭旻離開綜藝節目《Running Man》3年了，她近日出面分享近況，自爆曾在咖啡廳打工。王鶴棣與沈月因2018年合作《流星花園》建立起8年深厚友誼。不料，近日在陸綜《親愛的客棧2026》收官節目中，沈月等人為王鶴棣頒發帶有嘲諷意味的獎項，並調侃排擠，引發男方發文坦言「確實不舒服」。隨後沈月雖公開致歉並澄清，但仍遭八卦博主爆料雙方已互刪微信，關係疑澈底破裂。哈林庾澄慶於《歌手2026》首輪遭淘汰後，前妻伊能靜隔日在另一檔節目《乘風2026》直播中，點評蕭薔的表演時，公開評價：「經典不該被否定，法拉利老了也是法拉利，有些人他永遠不會過時」，這些字句遭外界解讀為意有所指，是在跨節目聲援哈林，引發熱議。南韓女星全昭旻為專注演員之路，於2023年退出固定主持的人氣綜藝《Running Man》。近日她在節目《我家的熊孩子》中坦言，離開節目後，一度因為收入問題感到焦慮，於是在沒戲拍的期間，曾到熟人的咖啡廳打工。她笑稱錄取條件是「不能戴口罩帽子」，要兼任店面活招牌。而她後來也陸續接到一些好角色，近年持續在戲劇圈努力。