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▲沈月公開向王鶴棣致歉。（圖／微博＠沈月）

▲王鶴棣（下左1）與沈月（下左2）曾合作主演中國版的《流星花園》。（圖／翻攝自百度百科）

中國演員王鶴棣與沈月8年前曾在中國版《流星花園》中飾演道明寺、董杉菜情侶，因此成為好友。不料，近日在陸綜《親愛的客棧2026》收官節目中，沈月等人為王鶴棣頒發帶有嘲諷意味的獎項，疑似調侃排擠他，引發男方發文坦言「確實不舒服」。隨後沈月雖公開致歉並澄清，但仍遭八卦博主爆料雙方已互刪微信，關係疑澈底破裂。王鶴棣與沈月的矛盾源於《親愛的客棧2026》最後一期節目，當時眾人頒獎給客棧主理人王鶴棣，頒獎詞寫道：「你終於做回了你自己，不用再將客棧主理，你的領導力無人比擬，我們有個群確實沒有你，愛你『王鶴底』，有你在，我們心中永遠有底，沒有你不行。」獎項名稱則是「最佳你只是個王鶴棣獎」，疑似在暗諷王鶴棣自以為是，節目播出後引發熱議。王鶴棣事後已在自己微博發文，「當時以為是我敏感了，看了一天大家的分析，我想說當時確實不舒服。」他此言一出，將當時提議頒發此獎的沈月推上風口浪尖。沈月因此出面致歉，她也在微博發言，坦言自己的本意是想表達：「他終於可以放下主理人的身分，輕鬆做回自己了」，沒有貶低王鶴棣的意思。至於沒有王鶴棣的群組，是其他幾人準備為他電影新電影包場才另外開的群。沈月的粉絲也替她說話，認為王鶴棣不開心卻不直接跟好友沈月講，反而特地發文引起輿論，心機更深。沈月與王鶴棣似乎也因此真的友情破裂，微博上更有博主爆料稱兩人已經互刪微信好友了，這讓粉絲紛紛留言感嘆，「8年了，抵不過一天的影片分析」、「這麼小的事還拿到檯面上來說，而且還是公眾人物，我真沒搞懂這波操作」、「恭喜沈月解脫了」、「王鶴棣不知道有沒有後悔過發那篇文」、「《流星花園》道明寺、杉菜回不去了」。