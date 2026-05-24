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漏水、壁癌誰要修？律師：房東要負責

▲若租房子有壁癌情況，房東應該負責修繕。（示意圖／記者張家瑋攝）

儘快搬家止損 房東不修可提告

租屋處漏水，該由誰負責維修呢？如果因為漏水，造成自己的沙發、電視等損壞，房東應該賠償嗎？恩典法律事務所律師蘇家宏就針對租屋處漏水，該由誰負責修繕、賠償進行解答，像是租屋處有壁癌，應該由房東負責修繕，若有家具、家電損失也要賠償，除非漏水原因不是房東。如果租屋處開始因為漏水而長壁癌，房東是不是要全額負責修繕？蘇家宏律師表示，房東要負責修繕，因為壁癌會讓租客沒辦法好好生活，可能會造成身體不適；至於房客能否要求房東重新裝潢，蘇家宏指出，若租屋處全部都是壁癌，當然可以請房東重新裝潢。如果因為漏水導致租屋處內沙發、電視等家電、家具壞掉，能否請房東全額賠償？蘇家宏表示，租屋是由房東提供，房東要確保房子沒有問題，所以房東當然要修繕完畢，不過如果漏水是樓上鄰居造成的，那應該由樓上鄰居負責修繕。蘇家宏律師提醒，；若是水管破裂，讓房間內家具全毀，導致房客無法居住，房客因此產生心理壓力，能否請房東賠償精神損失？蘇家宏表示，最後蘇家宏表示，如果遇到租屋處有漏水情況，建議房客趕快搬家，有時候不是賠償問題，而是可以趕快停損，讓傷害降到最低，但