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盧秀燕親到宜蘭 吳宗憲：替宜蘭「走新路」注入強心針

吳宗憲：當選提高營養午餐餐費至每餐65元

▲國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲與台中市長盧秀燕合體至宜蘭市昭應宮參拜。（圖／吳宗憲辦公室提供）

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨（23）日與台中市長盧秀燕合體至宜蘭市昭應宮參拜，現場湧入大批支持民眾，氣氛熱烈。雙方互贈禮物。吳宗憲獲贈「無敵鐵金剛」公仔，象徵正義、勇氣與守護人民的精神。宜蘭縣議會議長張勝德、前任議長張建榮、宜蘭市長陳美玲、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人皆到場，展現在野合作與國民黨團結氣勢。盧秀燕與吳宗憲一同向媽祖參香祈福，祈求國泰民安、宜蘭縣政順利發展。致詞時，盧秀燕也特別致贈吳宗憲「無敵鐵金剛」公仔，象徵正義、勇氣與守護人民的精神，祝吳宗憲高票當選。盧秀燕笑說，宜蘭媽祖非常靈驗，宜蘭人也很有福氣，相信吳宗憲這一局「一定會贏」。她也提到，日前赴美演講時曾分享開蘭先賢吳沙「路若通，子孫才會成功」的精神，認為吳沙用一生開墾宜蘭、守護宜蘭，而同樣姓吳、祖籍同為福建漳浦縣的吳宗憲，如今也肩負承接先人精神、繼續守護宜蘭的重要使命。盧秀燕指出，吳宗憲擔任檢察官長達20年，是一位真正的「鐵漢」，長年站在第一線打擊犯罪、保護人民、幫助弱勢，之後無論擔任法制局長或立法委員，也始終替人民發聲、替人民討公道。盧秀燕同時幽默表示，特別準備「無敵鐵金剛」公仔相贈，「因為無敵鐵金剛也姓『吳』」，希望勉勵吳宗憲勇敢前行，祝福高票當選，未來若有需要，自己一定還會再來宜蘭相挺。吳宗憲表示，自己曾多次邀請盧秀燕來到宜蘭。盧秀燕多次蟬聯《遠見雜誌》的「五星市長」，施政滿意度與施政分數曾雙居六都之冠；今天盧市長親自到宜蘭，不只是給自己最大的鼓勵，更是替宜蘭「走新路」注入強心針。吳宗憲說，台中近年在盧秀燕帶領下，不論經濟、交通、醫療衛生，都有亮眼成果。吳宗憲表示，盧秀燕正是自己「宜蘭線+1」跨縣市合作政策的重要典範，盧秀燕打破行政區界線，將原先「中彰投苗」架構擴大為涵蓋新竹、雲林、嘉義等8縣市的「中台灣區域治理平台」，跨域合作提案成功率高達88%，「大肚和美橋」等跨縣市交通建設也順利推進。台中近年更成功打造「台中購物節」，創造超過374億元消費金額，也推出「中彰投苗通勤月票」，把交通與景點完美串聯。吳宗憲表示，非常感謝盧秀燕分享寶貴的「台中經驗」，希望未來能把好的制度與做法帶回宜蘭。談到地方財政，吳宗憲表示，過去長期存在「肥中央、瘦地方」問題，導致地方建設綁手綁腳；如今《財劃法》修正後，宜蘭每年可增加128億元財源，總額達191億元，對地方建設與社會福利將帶來重大改變。他也特別向盧秀燕去年率領15位縣市首長北上發聲表達敬意，向中央「討錢」、討公道，展現「媽媽市長」為人民據理力爭、寸步不讓的魄力。吳宗憲強調，未來若有機會承擔縣政，新增的128億將有四分之三投入基礎建設、四分之一投入社會福利，包括升級老人與幼兒照顧、提高營養午餐餐費至每餐65元等，把每一分從中央爭取回來的經費都花在刀口上。最後，吳宗憲回贈「憲」字馬克杯，表示「一杯子」代表「一輩子」，象徵「一輩子」為這片土地的人民努力、打拚到底。吳宗憲表示非常感謝盧市長和現場所有夥伴的相挺，全場互動熱絡，現場民眾高喊「凍蒜」，為活動畫下圓滿句點。