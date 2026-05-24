國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨（23）日與台中市長盧秀燕合體至宜蘭市昭應宮參拜，現場湧入大批支持民眾，氣氛熱烈。雙方互贈禮物。吳宗憲獲贈「無敵鐵金剛」公仔，象徵正義、勇氣與守護人民的精神。宜蘭縣議會議長張勝德、前任議長張建榮、宜蘭市長陳美玲、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人皆到場，展現在野合作與國民黨團結氣勢。
盧秀燕與吳宗憲一同向媽祖參香祈福，祈求國泰民安、宜蘭縣政順利發展。致詞時，盧秀燕也特別致贈吳宗憲「無敵鐵金剛」公仔，象徵正義、勇氣與守護人民的精神，祝吳宗憲高票當選。盧秀燕笑說，宜蘭媽祖非常靈驗，宜蘭人也很有福氣，相信吳宗憲這一局「一定會贏」。她也提到，日前赴美演講時曾分享開蘭先賢吳沙「路若通，子孫才會成功」的精神，認為吳沙用一生開墾宜蘭、守護宜蘭，而同樣姓吳、祖籍同為福建漳浦縣的吳宗憲，如今也肩負承接先人精神、繼續守護宜蘭的重要使命。
盧秀燕指出，吳宗憲擔任檢察官長達20年，是一位真正的「鐵漢」，長年站在第一線打擊犯罪、保護人民、幫助弱勢，之後無論擔任法制局長或立法委員，也始終替人民發聲、替人民討公道。盧秀燕同時幽默表示，特別準備「無敵鐵金剛」公仔相贈，「因為無敵鐵金剛也姓『吳』」，希望勉勵吳宗憲勇敢前行，祝福高票當選，未來若有需要，自己一定還會再來宜蘭相挺。
盧秀燕親到宜蘭 吳宗憲：替宜蘭「走新路」注入強心針
吳宗憲表示，自己曾多次邀請盧秀燕來到宜蘭。盧秀燕多次蟬聯《遠見雜誌》的「五星市長」，施政滿意度與施政分數曾雙居六都之冠；今天盧市長親自到宜蘭，不只是給自己最大的鼓勵，更是替宜蘭「走新路」注入強心針。
吳宗憲說，台中近年在盧秀燕帶領下，不論經濟、交通、醫療衛生，都有亮眼成果。吳宗憲表示，盧秀燕正是自己「宜蘭線+1」跨縣市合作政策的重要典範，盧秀燕打破行政區界線，將原先「中彰投苗」架構擴大為涵蓋新竹、雲林、嘉義等8縣市的「中台灣區域治理平台」，跨域合作提案成功率高達88%，「大肚和美橋」等跨縣市交通建設也順利推進。台中近年更成功打造「台中購物節」，創造超過374億元消費金額，也推出「中彰投苗通勤月票」，把交通與景點完美串聯。
吳宗憲表示，非常感謝盧秀燕分享寶貴的「台中經驗」，希望未來能把好的制度與做法帶回宜蘭。
吳宗憲：當選提高營養午餐餐費至每餐65元
談到地方財政，吳宗憲表示，過去長期存在「肥中央、瘦地方」問題，導致地方建設綁手綁腳；如今《財劃法》修正後，宜蘭每年可增加128億元財源，總額達191億元，對地方建設與社會福利將帶來重大改變。他也特別向盧秀燕去年率領15位縣市首長北上發聲表達敬意，向中央「討錢」、討公道，展現「媽媽市長」為人民據理力爭、寸步不讓的魄力。
吳宗憲強調，未來若有機會承擔縣政，新增的128億將有四分之三投入基礎建設、四分之一投入社會福利，包括升級老人與幼兒照顧、提高營養午餐餐費至每餐65元等，把每一分從中央爭取回來的經費都花在刀口上。
最後，吳宗憲回贈「憲」字馬克杯，表示「一杯子」代表「一輩子」，象徵「一輩子」為這片土地的人民努力、打拚到底。吳宗憲表示非常感謝盧市長和現場所有夥伴的相挺，全場互動熱絡，現場民眾高喊「凍蒜」，為活動畫下圓滿句點。
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盧秀燕指出，吳宗憲擔任檢察官長達20年，是一位真正的「鐵漢」，長年站在第一線打擊犯罪、保護人民、幫助弱勢，之後無論擔任法制局長或立法委員，也始終替人民發聲、替人民討公道。盧秀燕同時幽默表示，特別準備「無敵鐵金剛」公仔相贈，「因為無敵鐵金剛也姓『吳』」，希望勉勵吳宗憲勇敢前行，祝福高票當選，未來若有需要，自己一定還會再來宜蘭相挺。
盧秀燕親到宜蘭 吳宗憲：替宜蘭「走新路」注入強心針
吳宗憲表示，自己曾多次邀請盧秀燕來到宜蘭。盧秀燕多次蟬聯《遠見雜誌》的「五星市長」，施政滿意度與施政分數曾雙居六都之冠；今天盧市長親自到宜蘭，不只是給自己最大的鼓勵，更是替宜蘭「走新路」注入強心針。
吳宗憲說，台中近年在盧秀燕帶領下，不論經濟、交通、醫療衛生，都有亮眼成果。吳宗憲表示，盧秀燕正是自己「宜蘭線+1」跨縣市合作政策的重要典範，盧秀燕打破行政區界線，將原先「中彰投苗」架構擴大為涵蓋新竹、雲林、嘉義等8縣市的「中台灣區域治理平台」，跨域合作提案成功率高達88%，「大肚和美橋」等跨縣市交通建設也順利推進。台中近年更成功打造「台中購物節」，創造超過374億元消費金額，也推出「中彰投苗通勤月票」，把交通與景點完美串聯。
吳宗憲表示，非常感謝盧秀燕分享寶貴的「台中經驗」，希望未來能把好的制度與做法帶回宜蘭。
吳宗憲：當選提高營養午餐餐費至每餐65元
談到地方財政，吳宗憲表示，過去長期存在「肥中央、瘦地方」問題，導致地方建設綁手綁腳；如今《財劃法》修正後，宜蘭每年可增加128億元財源，總額達191億元，對地方建設與社會福利將帶來重大改變。他也特別向盧秀燕去年率領15位縣市首長北上發聲表達敬意，向中央「討錢」、討公道，展現「媽媽市長」為人民據理力爭、寸步不讓的魄力。
吳宗憲強調，未來若有機會承擔縣政，新增的128億將有四分之三投入基礎建設、四分之一投入社會福利，包括升級老人與幼兒照顧、提高營養午餐餐費至每餐65元等，把每一分從中央爭取回來的經費都花在刀口上。
最後，吳宗憲回贈「憲」字馬克杯，表示「一杯子」代表「一輩子」，象徵「一輩子」為這片土地的人民努力、打拚到底。吳宗憲表示非常感謝盧市長和現場所有夥伴的相挺，全場互動熱絡，現場民眾高喊「凍蒜」，為活動畫下圓滿句點。
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