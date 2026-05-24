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紐約尼克今（24）日在客場以121：108痛擊克里夫蘭騎士後，距離睽違27年的總冠軍賽門票僅僅剩下最後一步之遙。在這場豪取季後賽10連勝、取得3比0絕對聽牌優勢的史詩之夜中，雖然一哥布朗森（Jalen Brunson）用30分再度擦亮全美巨星招牌，但攻下21分、7籃板與4助攻的鐵血前鋒阿奴諾比（OG Anunoby），卻在賽後接受 TNT 經典節目《Inside the NBA》專訪時，奉獻了今日社群最為魔性且爆笑的頭條名場面，阿奴諾比本名「」發音讓名嘴「惡漢」巴克利（Charles Barkley）舌頭大打結引發全場爆笑。事件的導火線來自於籃壇最著名的毒舌名嘴「惡漢」巴克利（Charles Barkley）。在連線專訪一開始，巴克利就抑制不住內心的好奇心，直接對著螢幕靈魂發問：此話一出，一旁的歐尼爾（Shaquille O'Neal）與甘迺迪等棚內主持群頓時哄堂大笑。這位出生於英國倫敦、父母皆為奈及利亞裔的尼克前鋒，面對巴克利的無厘頭提問，顯得有些害羞與無奈。接著阿奴諾比對著麥克風認真地回答：沒想到，天生自帶搞笑魅力的巴克利在嘗試跟著唸卻完全大舌頭打結後，竟然開啟了厚臉皮的模式，理直氣壯地反過來指責球員：「你剛剛絕對是在胡說，你自己根本就沒有把自己的名字給唸對！」這番無賴般的反咬，讓阿奴諾比也忍不住露出了無可奈何的尷尬微笑。阿奴諾比在今日的東決G3中，全場10投6中、包含外線三分球4投3中，輕鬆射下21分；與此同時，尼克隊去年引進的另一位大鎖布里吉斯（Mikal Bridges），今日同樣火力全開，全場15投11中高效率砍下21分、6籃板與3次抄截。尼克大軍全隊此役命中率高達55.9%，流暢的戰術運轉徹底撕裂騎士防線。反觀陷入0比3絕望深淵的克里夫蘭騎士隊，目前已經走到了被橫掃淘汰的懸崖邊緣。雖然當家球星米契爾（Donovan Mitchell）砍下23分，但全場21投僅9中，手感依舊冰冷；即便老將哈登（James Harden）交出15投8中拿到19分，但防守黑洞問題難解，加上內線核心莫布里（Evan Mobley）外線三分球6次出手僅命中1球，騎士隊再度因為下半場的戰術斷電，吞下了這場幾乎為本賽季徹底蓋棺論定的慘烈敗仗。