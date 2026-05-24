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▲捷運局長吳嘉昌視察岡山路竹延伸線工地，聽取施工團隊簡報。（圖／高市府捷運局提供）

▲捷運局強調，大岡山及路竹地區正值產業轉型期，穩定供水與能源是高科技產業發展的核心關鍵。。（圖／高市府捷運局提供）

捷運岡山路竹延伸線分兩階段推動，共計建置RK1~RK8等8座高架捷運車站。第1階段路線自紅線R24車站往北至RK1車站，已於113年6月通車營運；第2階段細分為第2A、2B階段，其中第2A階段工程（RK2至RK6站）已於112年初開工，刻正由高雄市政府捷運工程局積極辦理施工作業，截至115年5月20日進度已達33.59%。捷運局目前全力推進之岡山路竹延伸線第2A階段工程，最重大的挑戰為處理台1線省道下方、直徑達2000mm的自來水大型老舊幹管。考量幹管遷改作業與捷運工程間的施工界面，捷運局與台水公司達成共識，採取「委託代辦、同步建設」模式，將管線遷改視為捷運主體工程的前置工程。目前預計今（115）年7月底後完成最後階段切換作業，移除大型阻礙管線，以確保捷運主體工程能大幅開展。捷運局表示，工程沿線既有管線錯綜複雜且建置年代久遠，為強化公共工程施工效率、捷運通車後市容景觀之美化，及避免路面重複挖掘施工作業，捷運局在長約8公里的台1線捷運施工廊帶中，主動整合及協調台電、瓦斯等民生管線，配合捷運進度同步進行遷改、更新與下地作業。捷運局強調，大岡山及路竹地區正值產業轉型期，穩定供水與能源是高科技產業發展的核心關鍵。藉由捷運工程施工，同步汰換已屆年限的老舊幹管，不僅能根除漏水風險、保障供水之穩定，關鍵之地下幹管完成遷改作業，更象徵捷運工程進入全面推進期。隨著地底障礙掃除，施工團隊將以高效率穩健銜接施作高架橋墩柱、橋面板、車站結構及軌道鋪設等後續工序。捷運局將秉持「零工安、零事故」原則，確保工程如期如質完工。第2A階段工程完工後，將自RK1岡山車站起，銜接岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、台鋼科技大學及路竹市區等重要節點。屆時除能大幅紓解台1線與國道1號的尖峰交通壅塞，更將一舉串聯北高雄產業園區與學區，帶動區域整體發展。