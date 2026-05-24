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當2026美加墨世界盃的戰火在北美點燃，全亞洲球迷的目光勢必將再度鎖定在韓國國家隊的頭號靈魂人物外號「Sonny」的孫興慜身上。他在經歷了英超托特納姆熱刺的10年傳奇輝煌後，選擇在2025年夏天告別歐洲，轉戰美國職業足球大聯盟加盟洛杉磯FC。如今，他將以全新、更成熟的姿態，率領「太極戰士」向世界強權發起衝擊，同時這極有可能是他世界盃生涯的「最後一舞」。孫興慜在熱刺效力期間締造了無數里程碑，其中最輝煌的莫過於2021-22賽季以23顆進球勇奪「英超金靴獎」，成為歷史上首位斬獲此殊榮的亞洲球員。2025年8月對陣紐卡索聯的告別戰後，他毅然轉戰美職聯，隨後在2026年4月踢進加盟洛杉磯FC的首球。現在的孫興慜球風更加全面。本賽季他在美職聯的助攻榜上傲視群雄，從過往一刀封喉的致命殺手，進化成能靈活串聯前場、用智慧跑位拉扯空間的組織大師。儘管在今年4月的國家隊友誼賽期間一度深陷低潮，但孫興慜隨即透過密集的調整，逐漸將進攻手感與核心節奏調至巔峰，劍指美加墨世界盃。孫興慜在場上的戰術靈活性極高，無論是左路、右路甚至是中路前鋒，他都能無縫切換。他最令人聞風喪膽的武器，就是無解的高速反擊縱深突破，以及左右腳極度均衡、精準的射門能力。防守球員根本無法預測他的起腳方向。更難能可貴的是，作為一名超級巨星，他依然具備極高的自律性與積極防守的態度，是現代足球中少有的全能型前鋒。目前，孫興慜已經為韓國國家隊出賽143場，是隊史出場紀錄保持人；同時他已為國家隊攻入54球，距離傳奇前輩車範根所保持的58球隊史進球王紀錄，僅僅4球差距。這個美加墨的夏天，全球球迷或許能共同見證他打破歷史第一神紀錄的偉大時刻。回顧2022年卡達世界盃，孫興慜率領太極軍團在小組賽絕地大反撲，戲劇性擊敗葡萄牙挺進16強。今年，韓國與東道主墨西哥、南非及捷克一同被分在A組。在這個籤運中，除了佔據地主優勢的墨西哥實力獨強外，韓國、南非與捷克的實力在伯仲之間，韓國極有機會在孫興慜的帶領下突圍晉級。迎來世界盃終極之戰的孫興慜，不僅要力拚帶領球隊再創高峰，更要在這趟北美征途中，奠定自己身為亞洲足球史上最偉大球員的終極歷史定位。