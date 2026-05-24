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總統賴清德今（24）日南下赴嘉義宮廟參香祈福，上午嘉義市立委王美惠帶路走訪「台式早午餐」品嚐在地美食魯熟肉，桌上擺滿紅白肉、粉腸、蟳糕等傳統魯熟肉，配上香氣四溢的蝦仁飯與熱湯，讓賴清德大讚「最道地的台灣味」，對於王美惠在地方總是以機車代步印象深植人心，特別送上特製機車擋泥板作為神秘禮物，上頭寫道「嘉義更美就找阿惠」，讓王美惠驚喜不已。民眾對嘉義美食多停留在火雞肉飯，但對嘉義人來說，魯熟肉才是靈魂早餐。王美惠今日帶著賴清德品嚐在地特色美食魯熟肉，並介紹魯熟肉類似北部黑白切，但做法與醬料更具在地風味，另準備特色飲品「四味果汁」搭配，讓賴清德直呼營養又消暑。而賴清德則送上特製機車擋泥板作為神秘禮物，上頭印有兩人機車雙載的照片，寫道「嘉義更美就找阿惠」，呼應王美惠不論風雨、總是騎著機車穿梭大街小巷勤跑基層。賴清德說，王美惠騎車奔波的背影，是最懂人民需求的民意代表。王美惠說，用最直接的方式走入地方，正是人民所需要的，未來她會繼續騎著機車為嘉義鄉親大力打拚。