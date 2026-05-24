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▲曼城前鋒哈蘭德（Erling Haaland）近年持續展現驚人進球效率，瓜迪歐拉（Pep Guardiola）更直言他已是梅西與C羅等級的存在。（圖／美聯社／達志影像）

當世界足壇第一次注意到一名身高195公分、卻能像邊鋒般高速衝刺、盤帶與遠射的挪威少年時，很多人就知道，這傢伙注定不會只是普通球星。如今25歲的哈蘭德（Erling Haaland），早已不只是「超級前鋒」而已，而是正在以近乎神話等級的進球速度，重新改寫整個足球世界的歷史。外界更普遍認為，這位挪威怪物如果維持健康，未來極有可能成為足球史上最偉大的射手之一。哈蘭德的崛起速度快得驚人。他15歲就在挪威Bryne完成職業初登場，之後轉戰莫爾德（Molde）後首次亮相就進球，接著在薩爾斯堡紅牛迎來真正爆發，單季22場狂轟28球，正式震撼歐洲足壇。從薩爾斯堡紅牛（RB Salzburg）、多特蒙德（Borussia Dortmund）到曼城（Manchester City），哈蘭德幾乎走到哪裡就破紀錄到哪裡。無論是英超、歐冠甚至國家隊進球效率，都已經來到歷史級水準。2019年U20世界盃對宏都拉斯（Honduras）單場狂進9球，更讓全球開始意識到這位前鋒可能根本不是正常等級的存在。之後加盟多特蒙德後，他又在89場比賽中轟進86球，幫助球隊拿下德國盃冠軍，也逐漸成為歐洲最具破壞力的終結者。真正讓哈蘭德進入「歷史級」討論的，則是在加盟曼城之後。他不但幫助球隊拿下隊史首座歐冠冠軍，也持續用超乎常理的進球效率刷新各種紀錄。加盟曼城首季，哈蘭德就以36球刷新英超單季進球紀錄。之後他更只花48場與111場，就完成英超50球與100球里程碑，雙雙打破Andy Cole與Alan Shearer原本保持的歷史最快紀錄。歐冠賽場更是誇張。哈蘭德僅用49場就轟進50顆歐冠進球，直接超越范尼斯特魯伊（Ruud van Nistelrooy）原本62場的歷史紀錄。放眼整個足球史，在100場內完成歐冠50球的球員，也只有梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）等少數傳奇人物。這也讓曼城主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）毫不掩飾對哈蘭德的讚賞。他表示：「這就像隊上有梅西或C羅一樣，他能把整支球隊提升到另一個層級。」前英格蘭球星耐維爾（Gary Neville）也形容哈蘭德「像四名球員合體」，認為他的爆發力、力量與終結能力，已經接近足球史最頂級存在。很多人第一次看到哈蘭德時，都以為他只是典型的大型中鋒，但真正可怕的是，他還擁有接近田徑選手等級的速度。據數據統計，哈蘭德曾跑出60公尺6.62秒的驚人速度。雖然並非靜止起跑，但這個數字依舊相當誇張，因為挪威60公尺全國紀錄也只有6.55秒，而世界紀錄則是Christian Coleman的6.34秒。也因此，哈蘭德在場上的破壞力總是特別驚人。他不只是能在禁區完成終結，更能從中場附近直接帶球衝垮整條防線。英國知名樂團Oasis主唱蓋勒格（Noel Gallagher）甚至形容：「他就像所有怪物裡最恐怖的那一隻。」如今，哈蘭德也正式把這種統治力帶回國家隊。他目前已經在46場國際賽攻進50球，成為53年來首位能在50場內完成國家隊50球里程碑的球員。2025年，他更以9場17球成為國際足壇年度進球王，而在他的帶領下，挪威國家隊（Norway）也終於睽違26年重返世界盃舞台。這支挪威不只擁有哈蘭德，還包括厄德高（Martin Odegaard）、索洛特（Alexander Sorloth）、努薩（Antonio Nusa）等一批黃金世代球員。球隊在資格賽8戰全勝、狂進37球只失5球，甚至完成主客場雙殺義大利（Italy）的壯舉，也讓外界開始認真看待這支北歐勁旅的黑馬可能性。雖然2026世界盃將與法國（France）、塞內加爾（Senegal）同組，但哈蘭德已經霸氣表示：「挪威不害怕任何球隊。」現在全世界也開始相信，這位被視為「足球世界雷神索爾」的超級怪物，或許真的準備把挪威帶進新的歷史篇章。