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日前台中市長盧秀燕前往宜蘭，力挺縣長參選人吳宗憲，她表示，吳宗憲與開蘭先賢吳沙的祖籍都是漳州漳浦縣，身為後代宗親，守護宜蘭就是吳宗憲的使命。這番話引來作家苦苓在臉書發文質疑，表示「立委吳宗憲祖籍廣東」，但吳沙是福建漳州人，痛批盧秀燕根本是沒讀書、在騙選票，沒想到苦苓誤把綜藝天王吳宗憲的祖籍，當成立委吳宗憲的祖籍，慘遭藍營民代打臉。台灣綜藝天王吳宗憲確實多次在節目公開表示，自己父親的籍貫是廣東；但立委吳宗憲的阿公墓碑上，刻的祖籍正是「福建省漳州府漳浦縣」，與開蘭先賢吳沙來自同一個地方，立委吳宗憲本人也曾親自在宜蘭吳氏宗親會證實過這段家族史。苦苓因為同名同姓而張冠李戴，把兩個人搞混。藍營民代紛紛出面批評，國民黨縣議員林義剛表示，這是未經查證的烏龍貼文。黃琤婷議員則痛批，這是民進黨讓側翼的「造謠產業鏈」，之前是移花接木前桃園縣議員的貪污案，再來是張冠李戴抹黑盧秀燕，不僅毫無格調，更是對宜蘭人的侮辱。