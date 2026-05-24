我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿根廷黃金新世代成員包含阿瓦雷茲（Julián Álvarez）與恩佐費南德斯（Enzo Fernández，圖），在少帥斯卡洛尼的戰術指揮下，仍被公認為2026世界盃的奪冠頭號熱門。（圖／美聯社／達志影像）

▲邁阿密國際38歲的梅西依然保持場均一球的恐怖效率，正帶領阿根廷國家隊全力為即將到來的美加墨世界盃進行最後衝刺。（圖／美聯社／達志影像）

當阿根廷傳奇球王梅西（Lionel Messi）在2022年卡達世界盃的煙火與歡呼聲中，深情親吻並高舉大力神盃的那一刻，全球與無數專家網民都一致認為，他已經正式「破關」。世界盃冠軍、8座金球獎、歐冠冠軍、美洲盃、國家隊與俱樂部的無數歷史紀錄，這位來自阿根廷羅薩里奧（Rosario）的小個子天才，幾乎已經把足球世界裡所有能拿的最高榮譽全部裝進了榮譽室。但即便如此，目前即將滿39歲的梅西，依然沒有停下征服綠茵場的步伐。如今效力於美職聯邁阿密國際的他，正帶領著全新的高天賦軍團，全力向即將在美加墨點燃戰火的2026世界盃發起衛冕衝擊。梅西的職業生涯之所以被公認為世界體壇最偉大的神話，除了不合常理的天賦外，更因為他的起點其實充滿了被常理唱衰的阻礙。他小時候曾被診斷出罹患生長激素缺乏症（俗稱侏儒症），13歲時身高甚至只有約137公分，巴塞隆納許多管理層在第一次看到這名瘦弱的孩子時，都曾尖銳懷疑他是否能適應高度身體對抗的職業賽場。「一開始大家看到梅西的身材，都覺得在西甲踢球是不太可能的事。」前西班牙國家隊鋼鐵中衛皮克（Gerard Piqué）回憶道：隨後便誕生了足球歷史上最傳奇的「餐巾紙合約」，巴薩技術總監雷薩奇（Charly Rexach）為了防止這位外星人天才被其他豪門偷走，在沒有正規紙張的情況下，迫不及待地在一張餐廳餐巾紙上簽下了合約。這項決定開啟了巴塞隆納長達17個賽季的輝煌盛世。梅西總共幫助巴薩狂攬34座冠軍獎盃，包含4座歐冠、10座西甲冠軍與國王盃等無數榮耀。他那種驚人的低重心盤帶、不可思議的無解變向與招牌穿襠技巧，將現場足球提升到了藝術的層次。英格蘭傳奇名將魯尼（Wayne Rooney）曾驚嘆：在長達十幾年的時間裡，梅西的唯一死穴永遠是世界盃。2006年初登場驚艷全球卻止步8強；2014年巴西世界盃一路神勇帶隊殺進總決賽，卻在延長賽慘遭德國冷血絕殺，梅西當年凝視大力神盃的落寞眼神成為全球粉絲的痛；2018年又在俄羅斯遭到法國無情淘汰。當時，全美與全球的黑粉都瘋狂開酸，斷言梅西這輩子注定與世界盃無緣。然而，2022年卡達世界盃成為了梅西生涯最壯麗的史詩最高點。在那屆賽事中，他繳出了突破天際的領袖級戰術統治力，單屆瘋狂攻進7球，更在決賽與法國隊上演了世界盃歷史上最驚心動魄的3比3世紀大戰，最終憑藉PK大戰風光奪冠。這項奪冠更讓梅西解鎖了一項前無古人、恐怕也後無來者的紀錄，梅西成為世界盃歷史上唯一一位能在，每一個單一階段都有取得進球的至高紀錄。目前在邁阿密國際依然保持著場均1球誇張效率的梅西，與阿根廷國家隊顯然還沒有滿足。隨著2026年世界盃的腳步臨近，阿根廷在少帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）紀律嚴明的調度下，不僅保留了當年的奪冠功勳核心，更迎來了正值生涯巔峰期的「黃金新世代」：這批由中場防空大閘恩佐費南德斯（Enzo Fernández）、英超頂級後腰麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）、曼城全能神鋒阿瓦雷茲（Julián Álvarez）以及熱刺鋼鐵中衛羅梅羅（Cristian Romero）所組成的全新體系，在戰術上提供了梅西最完美的後場外援與防守保護。統計顯示，目前梅西早已在世界盃的歷史數據庫中達成了多項不可思議的霸榜，他是歷史上的頭號巨星，更是歷史上唯一一位能將的活傳奇。