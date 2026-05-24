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▲西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）獲獎無數，他的父親Mounir Nasraoui對相信他未來可以超越梅西（Lionel Messi），成為另一名球王級的人物。（圖／美聯社／達志影像）

歐國盃最年輕紀錄： 歷史最年輕出賽、最年輕淘汰賽進球、最年輕冠軍得主。





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▲近期幾張2007年的老照片在網路上突然竄紅，畫面中20歲的梅西（Lionel Messi）溫和地幫一名小男孩洗澡，而其中躺在澡盆中6個月大的嬰兒，則是如今西班牙歐國盃冠軍隊成員、17歲足壇超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）（圖／美聯社／達志影像）

當2026年美加墨世界盃（2026 World Cup）的各方強權正在緊鑼密鼓地進行最後備戰時，西班牙超級超新星亞馬爾（Lamine Yamal）也才不過剛要滿19歲。，如今世界足壇早就沒有人再把他當成普通的年輕新秀看待。這位效力於西甲豪門巴塞隆納的西班牙新王，不但已經正式成為巴薩象徵至高傳奇的新10號主人，更被各方名宿視為未來十年最有機會統治綠茵場的頭號天才。從歐洲國家盃冠軍、最年輕進球紀錄，到如今準備首次踏上世界盃的最高舞台，亞馬爾正用一種近乎不合理、瘋狂超速的發展節奏，徹底改寫歷史對「天才少年」的定義。亞馬爾雖然年紀還不到20歲，但他的個人榮譽簿卻硬梆梆地令人無話可說。目前他生涯已經瘋狂累積了6座冠軍獎盃，包括巴塞隆納的西甲聯賽冠軍、國王盃、西班牙超級盃，以及2024年隨西班牙國家隊拿下的歐洲國家盃冠軍。尤其是去年的歐國盃，更是他真正震撼世界、讓全美球評集體抱頭的終極舞台。當時年僅16歲的亞馬爾，不但成為賽史最年輕的出賽球員，更在對陣奪冠大熱門法國的4強生死戰中，在禁區外轟進一記不合常理、劃出完美弧線的超級世界波，一舉改寫歐國盃歷史上最年輕進球紀錄，最終成功護航無敵艦隊完成封王。不到一年的時間，他就從「潛力璞玉」正式蛻變為西班牙足球新世代的核心球員，巴塞隆納本賽季直接把梅西高掛的傳奇10號球衣交到他手上，便足以證明制服組對他的期待已經來到了歷史最高級別。亞馬爾真正讓全聯盟與國際足壇感到恐怖的地方，從來不只是他的低重心盤帶與速度，而是他在18歲時所展現出來的超齡成熟度。西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）就直言：「很多頂級球員要到24、25歲才有這種比賽理解大局觀，但亞馬爾現在就已經融入骨子裡。」曼城傳奇主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）更深度剖析，亞馬爾最可怕的特質，在於他知道什麼時候該簡單踢球，什麼時候該個人突破。「有些天才一拿球就想做出不可思議的華麗動作，但他不是。」瓜帥盛讚：在亞馬爾風光背後，還流傳著一段在X平台上被瘋狂轉發幾十萬次的故事。2007 年時，巴塞隆納基金會曾拍攝慈善月曆，當時還在襁褓中、只是個小嬰兒的亞馬爾，竟然因緣際會地與剛出道、留著長髮的年輕梅西同框拍攝了一張「梅西幫嬰兒洗澡」的溫馨照片。結果命運之神開了最浪漫的玩笑，18年後，當年的小嬰兒，如今竟真的接班成為巴薩新10號的主人。即將迎來生涯首次世界盃的亞馬爾，其麾下的西班牙國家隊，正是本屆2026世界盃最被賭盤看好的奪冠頭號熱門之一。這支無敵艦隊除了亞馬爾之外，中場還坐擁佩德里（Pedri）、加維（Gavi）等正值巔峰的核心角色，搭配上西班牙近年重新建立起的高強度控球與窒息式前場壓迫體系，整體陣容深度可謂毫無死角。更重要的是，亞馬爾的存在，讓這支向來注重團隊傳導的球隊，重新擁有了那種「隨時能靠個人天賦與強行超速改變比賽」的超級球星氣場。巧合的是，西班牙上一次在南非高舉大力神盃的2010年，距離亞馬爾的3歲生日竟然只差短短2天。