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美國總統川普日前在受訪時，明確表示會跟台灣總統賴清德通話，引國際高度關注。台大政治系名譽教授明居正日前在節目《下班瀚你聊》中分析，川普雖然以「治理台灣的人（running that place）」稱呼賴總統，但他回去想一想，可能會覺得「我跟賴清德談話也是個好主意」，因為只要釋出這個訊息，中共就會變得很緊張。他指出，川普這樣想大概有兩種目的，若覺得直接談太敏感，就會讓底下幕僚去談；但如果川普想拿這個當「牌」的話，他就真的會打電話給賴清德，此舉代表多少肯定並承認賴清德的地位，第二則是可能真的想當面問賴清德是不是要台獨。回顧2016年12月，當時剛當選總統的川普曾與時任總統蔡英文通話11分鐘。主持人黃暐瀚指出，當年川普面對外界質疑曾直言「我不能接個電話嗎？」如今川普再度表態「我會跟他談」，究竟是故意要氣中國，還是為了拉大籌碼讓中國拿東西來換？明居正表示，川普隨後補了一句「我跟每個人都談」，這確實是他的風格，但川普到時候究竟會不會直接跟賴清德通電話，目前還是「未定數」，但因為美國後續一定會跟台灣談軍售等議題，雙方就這件事進行溝通是一定會發生的。面對川普主動開口要通話，明居正強調，台灣必須做好準備，應該好好設計針對「你打電話給我、你不打電話給我、你找誰打電話來」等幾種情況推演好幾套劇本，到時候只要川普出招，台灣就能按照劇本清楚回應，台灣講話應該要很小心，只要我們準備好的話，這就是一個去說服川普絕佳機會。