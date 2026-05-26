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▲紐約尼克隊在東區決賽取得3比0的聽牌優勢後，主場麥迪遜廣場花園的總冠軍賽早鳥二手票價已飆升至天文數字，場邊第一排飆到近千萬台幣。（圖／路透／達志影像）

NBA季後賽東區決賽今（26）日在克里夫蘭騎士主場展開關鍵的第四戰（Game 4）。手握3比0絕對聽牌優勢的紐約尼克，只要再拿下一場勝利，就能順利挺進總冠軍賽。紐約大市場的死忠鐵粉長年以來有遠征客場應援的傳統，而好萊塢與嘻哈界的超級大老、知名饒舌歌手肥仔喬（Fat Joe），今日也被全美媒體捕捉到親自踏上遠征克城的旅途，企圖在第一線親眼見證尼克隊完成橫掃，直呼「紐約流夠多的眼淚了！」出身於紐約布朗克斯的肥仔喬，長年以來都是麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）場邊第一排的常客。隨著球隊打出季後賽10連勝的火熱戰果、迎來1999年後最接近總決賽的歷史時刻，他也按捺不住激動心情，親自飛抵克里夫蘭現場。他在今日受訪並客串 ESPN 直播節目時表示：這位嘻哈界巨頭也在節目中深入剖析了為什麼他認為今年的這支尼克隊，與過去那些看似有機會奪冠、最終卻始終無法跨過東區決賽高牆的前輩們截然不同。肥仔喬表示：從肥仔喬的觀察來看，今年的尼克隊不論是球隊氛圍還是主場環境，都散發著與過往完全不同的特質。自從由休士頓（Allan Houston）與史普利威爾（Latrell Sprewell）領軍的1999年黑八傳奇之後，大蘋果已經長達27年不曾如此接近總決賽。肥仔喬感性地表示：