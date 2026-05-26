NBA季後賽東區決賽今（26）日在克里夫蘭騎士主場展開關鍵的第四戰（Game 4）。手握3比0絕對聽牌優勢的紐約尼克，只要再拿下一場勝利，就能順利挺進總冠軍賽。紐約大市場的死忠鐵粉長年以來有遠征客場應援的傳統，而好萊塢與嘻哈界的超級大老、知名饒舌歌手肥仔喬（Fat Joe），今日也被全美媒體捕捉到親自踏上遠征克城的旅途，企圖在第一線親眼見證尼克隊完成橫掃，直呼「紐約流夠多的眼淚了！」
遠征克里夫蘭力拼今晚關門 肥仔喬直言想早點回家睡覺
出身於紐約布朗克斯的肥仔喬，長年以來都是麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）場邊第一排的常客。隨著球隊打出季後賽10連勝的火熱戰果、迎來1999年後最接近總決賽的歷史時刻，他也按捺不住激動心情，親自飛抵克里夫蘭現場。
他在今日受訪並客串 ESPN 直播節目時表示：「這就是為什麼我今天會特地來到克里夫蘭，我希望球隊今晚就能把事情徹底搞定。這樣一來，我今晚就能回到家裡安安穩穩地睡個好覺，我只想趕快結束這一切。」
肥仔喬點出這支尼克最大不同：他們根本不背歷史包袱
這位嘻哈界巨頭也在節目中深入剖析了為什麼他認為今年的這支尼克隊，與過去那些看似有機會奪冠、最終卻始終無法跨過東區決賽高牆的前輩們截然不同。
肥仔喬表示：「最大的不同在於，這群球員現在非常年輕，他們根本不在乎我們這群老頭子在碎嘴些什麼。不管是尤恩（Patrick Ewing），還是已經過世的梅森（Anthony Mason），這群年輕人完全不在意。他們是一支充滿朝氣的隊伍，他們的眼裡現在就只有勝利與總冠軍。他們才不理會那些從90年代或80年代尼克隊時期就一直碎碎念到現在的球評與名嘴。」
紐約球迷壓抑太久 肥仔喬：現在輪到我們快樂了
從肥仔喬的觀察來看，今年的尼克隊不論是球隊氛圍還是主場環境，都散發著與過往完全不同的特質。自從由休士頓（Allan Houston）與史普利威爾（Latrell Sprewell）領軍的1999年黑八傳奇之後，大蘋果已經長達27年不曾如此接近總決賽。
肥仔喬感性地表示：「我們已經有28年沒有過這種全隊凝聚在一起的感覺了，而且我們也有將近50年沒有拿過總冠軍。現在是我們的時候了。我們已經繳了足夠的學費，也像其他球隊的粉絲一樣流過無數眼淚。外界對紐約總是抱持著一種真正的嫉妒心態，就因為你來自紐約，不論是在體育界、饒舌界還是任何領域，人們就是不喜歡你，你必須隨時帶著傲骨去拼搏。作為尼克隊的球迷，我們現在完全有資格去享受這份快樂。」
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出身於紐約布朗克斯的肥仔喬，長年以來都是麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）場邊第一排的常客。隨著球隊打出季後賽10連勝的火熱戰果、迎來1999年後最接近總決賽的歷史時刻，他也按捺不住激動心情，親自飛抵克里夫蘭現場。
他在今日受訪並客串 ESPN 直播節目時表示：「這就是為什麼我今天會特地來到克里夫蘭，我希望球隊今晚就能把事情徹底搞定。這樣一來，我今晚就能回到家裡安安穩穩地睡個好覺，我只想趕快結束這一切。」
肥仔喬點出這支尼克最大不同：他們根本不背歷史包袱
這位嘻哈界巨頭也在節目中深入剖析了為什麼他認為今年的這支尼克隊，與過去那些看似有機會奪冠、最終卻始終無法跨過東區決賽高牆的前輩們截然不同。
肥仔喬表示：「最大的不同在於，這群球員現在非常年輕，他們根本不在乎我們這群老頭子在碎嘴些什麼。不管是尤恩（Patrick Ewing），還是已經過世的梅森（Anthony Mason），這群年輕人完全不在意。他們是一支充滿朝氣的隊伍，他們的眼裡現在就只有勝利與總冠軍。他們才不理會那些從90年代或80年代尼克隊時期就一直碎碎念到現在的球評與名嘴。」
從肥仔喬的觀察來看，今年的尼克隊不論是球隊氛圍還是主場環境，都散發著與過往完全不同的特質。自從由休士頓（Allan Houston）與史普利威爾（Latrell Sprewell）領軍的1999年黑八傳奇之後，大蘋果已經長達27年不曾如此接近總決賽。
肥仔喬感性地表示：「我們已經有28年沒有過這種全隊凝聚在一起的感覺了，而且我們也有將近50年沒有拿過總冠軍。現在是我們的時候了。我們已經繳了足夠的學費，也像其他球隊的粉絲一樣流過無數眼淚。外界對紐約總是抱持著一種真正的嫉妒心態，就因為你來自紐約，不論是在體育界、饒舌界還是任何領域，人們就是不喜歡你，你必須隨時帶著傲骨去拼搏。作為尼克隊的球迷，我們現在完全有資格去享受這份快樂。」
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