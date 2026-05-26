薔蜜颱風（Jangmi，南韓提供）最快明（27）日生成，氣象專家賈新興表示，路徑預估朝琉球群島北上後再轉向日本南方海面，呈現S型，強度恐達中颱至強颱等級，是否接近台灣取決於「太平洋高壓變化」；此外，賈新興也提醒，6月5日至9日鋒面與西南風增強，台灣將迎來一波「梅雨大爆發」。

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賈新興指出，菲律賓東方海面的熱帶擾動，今（26）日就有機會變成「熱帶性低氣壓」，並在明後兩天增強為今年第6號颱風「薔蜜」；路徑主要沿著太平洋高壓邊緣移動，先往西北行進到琉球群島附近，再往東北迴轉，朝日本南方海面遠離。

▲薔蜜颱風生成後，強度恐達中颱至強颱等級。（圖／取自臉書粉專「林老師氣象站」）
▲薔蜜颱風生成後，強度恐達中颱至強颱等級。（圖／取自臉書粉專「林老師氣象站」）
薔蜜逼近日本機率高　是否靠台仍有變數

氣象專家林得恩提及，薔蜜颱風至少是「中度颱風到強烈颱風」等級之間的強度，會不會靠近、影響台灣，關鍵仍要視太平洋高壓的強弱變化，不過目前往日本接近的機率最大，時間大約在6月3日前後，日本天氣可能受到影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說明，太平洋高氣壓的強弱與位置變化，是影響薔蜜颱風路徑的關鍵，如果高壓偏強，薔蜜颱風會較偏西移動、更接近台灣；如果高壓減弱，薔蜜颱風則較容易北轉，拉開對台灣的距離。

▲太平洋高氣壓的強弱與位置變化，將是影響薔蜜颱風路徑的關鍵。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
▲太平洋高氣壓的強弱與位置變化，將是影響薔蜜颱風路徑的關鍵。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
西南風將增強　梅雨準備大爆發

長期天氣預報方面，賈新興提到，周四前全台依舊是高溫炎熱的天氣，周五受到微弱鋒面和東北風影響，彰化以北、宜蘭全天不定時有局部雨勢，午後各地也都有局部雨，周六水氣逐漸減少，又會有一段悶熱時期。

賈新興提醒，6月5日至6月9日，可能有明顯鋒面和偏強的西南風影響，台灣也將迎來一段「梅雨大爆發」，預報也顯示，6月6日至6月20日，全台各地降雨有轉偏多的趨勢， 尤其是台中以南地區。

▲6月5日至6月9日，可能有明顯鋒面和偏強的西南風影響，台灣也將迎來一段「梅雨大爆發」。（圖／賈新興提供）
▲6月5日至6月9日，可能有明顯鋒面和偏強的西南風影響，台灣也將迎來一段「梅雨大爆發」。（圖／賈新興提供）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...