



我是廣告 請繼續往下閱讀 薔蜜颱風（Jangmi，南韓提供）最快明（27）日生成，氣象專家賈新興表示，路徑預估朝琉球群島北上後再轉向日本南方海面，呈現S型，強度恐達中颱至強颱等級，是否接近台灣取決於「太平洋高壓變化」；此外，賈新興也提醒，6月5日至9日鋒面與西南風增強，台灣將迎來一波「梅雨大爆發」。

▲薔蜜颱風生成後，強度恐達中颱至強颱等級。（圖／取自臉書粉專「林老師氣象站」）

薔蜜逼近日本機率高 是否靠台仍有變數

▲太平洋高氣壓的強弱與位置變化，將是影響薔蜜颱風路徑的關鍵。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

西南風將增強 梅雨準備大爆發

▲6月5日至6月9日，可能有明顯鋒面和偏強的西南風影響，台灣也將迎來一段「梅雨大爆發」。（圖／賈新興提供）

賈新興指出，菲律賓東方海面的熱帶擾動，今（26）日就有機會變成「熱帶性低氣壓」，並在明後兩天增強為今年第6號颱風「薔蜜」；路徑主要沿著太平洋高壓邊緣移動，先往西北行進到琉球群島附近，再往東北迴轉，朝日本南方海面遠離。氣象專家林得恩提及，薔蜜颱風至少是「中度颱風到強烈颱風」等級之間的強度，會不會靠近、影響台灣，關鍵仍要視太平洋高壓的強弱變化，不過目前往日本接近的機率最大，時間大約在6月3日前後，日本天氣可能受到影響。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說明，太平洋高氣壓的強弱與位置變化，是影響薔蜜颱風路徑的關鍵，如果高壓偏強，薔蜜颱風會較偏西移動、更接近台灣；如果高壓減弱，薔蜜颱風則較容易北轉，拉開對台灣的距離。長期天氣預報方面，賈新興提到，周四前全台依舊是高溫炎熱的天氣，周五受到微弱鋒面和東北風影響，彰化以北、宜蘭全天不定時有局部雨勢，午後各地也都有局部雨，周六水氣逐漸減少，又會有一段悶熱時期。賈新興提醒，6月5日至6月9日，可能有明顯鋒面和偏強的西南風影響，台灣也將迎來一段「梅雨大爆發」，預報也顯示，6月6日至6月20日，全台各地降雨有轉偏多的趨勢， 尤其是台中以南地區。