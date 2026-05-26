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馬英九基金會風波延燒，前總統馬英九授權前親信、前國安會秘書長金溥聰召開記者會，指控前基金會執行長蕭旭岑、王光慈疑似「貪汙」。不過，基金會內部先前成立的三人調查小組的調查結果卻是2人無明顯違反財政紀律之事證。雙方如今各執一詞。對此，三人調查小組發言人李德維今（26）日曝光馬大姊馬以南給金溥聰的簡訊，內容提到要金溥聰「停止挾持馬英九，否則不如透過法律宣告他有病」。李德維今上《千秋萬事》表示，金溥聰昨天的記者會對三人小組有非常多的攻擊，但他們其實非常小心，因為這件事牽扯到金溥聰是馬英九的老部屬，三人小組的另外2人薛香川、尹啟銘也都是馬英九的老部屬，又牽扯到家人，事實上，馬以南傳給金溥聰的訊息提到：李德維也認為，三人調查小組要給外界的訊息在董事會通過前，只先把結論說出來。馬前總統對中華民國台灣、藍營都是指標性人物，如何好好處理這件事才是三人小組的目標，我們這件事看到的是多面向的，而昨天的記者會講到非常多東西，但跟財政紀律相關的其實非常少，這件事更應由董事會來做評判，不應單由顧問、執行長或董事長來掀掉三人小組的結論，他非常遺憾這樣子的片面指控。