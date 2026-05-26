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輝達執行長黃仁勳昨天表示，台灣的製造業正在快速發展，需要更多的電力，並強調如果沒有能源，就無法實現經濟成長。對此行政院長卓榮泰今（26）日受訪時表示，台灣對全世界的產業都有責任，「務必要保證提供乾淨而且穩定無虞的電力供應」。卓榮泰表示，政府推動二次能源轉型，也就是在提供給各個產業足夠、且符合現代各種產業需求的乾淨能源。也進行多樣的電廠轉型，從燃煤電廠改制為新的燃氣電廠，不論在空氣、環保與淨零排碳的要求，甚至在整個發電效率的成果上都會更為增加。卓榮泰強調，台電一再縝密計算，到2030、2032年前，用電需求是沒有不足的現象。此外還是認為，就現有的《核管法》之後的傳統核能電廠，也進入到實質審核狀況，由核安會來進行就台電所送出的自主安全檢查及再運轉計劃來做核定當中，目前都在多方面進行。卓榮泰表示，台灣對全世界的產業都有責任，「我們務必要保證提供乾淨而且穩定無虞的電力供應」。