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▲《屍速禁區》台灣首週末3天票房破4200萬，觀眾盛讚：最好看的喪屍電影。（圖／車庫娛樂）

📌以下為本文重點：

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《屍速禁區》四大亮點

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喪屍神片《屍速列車》導演延尚昊最新喪屍災難鉅片《屍速禁區》找來全智賢、具教煥、池昌旭、申鉉彬、高洙等實力派卡司主演，以200億韓元（約台幣4.5億元）打造122分鐘高壓生存戰，故事描述首爾市中心一棟摩天大樓爆發不明感染事件，感染者不只會進化、群體行動，甚至開始能辨識人類，受困大樓內的倖存者只能一路往頂樓逃命。電影5月22日在台上映後，首週末3天票房突破4200萬元空降冠軍，韓國上映5天也衝破200萬觀影人次，刷新2026年最快紀錄，更正式入選2026坎城影展午夜單元，首映後獲得長達7分鐘掌聲。《NOWNEWS今日新聞》也整理《屍速禁區》上映資訊、劇情介紹、角色整理以及4大必看亮點懶人包一次看。《屍速禁區》上映資訊、片長《屍速禁區》劇情介紹《屍速禁區》角色介紹《屍速禁區》四大亮點類 型：驚悚、殭屍片、科幻、冒險、生存製作費：200億韓元（台幣4.5億元）導 演：延尚昊、崔圭碩編 劇：延尚昊、崔圭碩語 言：韓文片 長：122分鐘（2小時2分19秒）主 演：全智賢、具教煥、池昌旭、申鉉彬、金信祿、高洙上映日：台灣5月22日《屍速禁區》劇情介紹首爾市中心的一棟摩天大樓，發生原因不明的集體感染事件。起初如野獸般爬行的感染者逐漸進化，開始以雙腳步行，並能分辨人類，進而成群結隊的攻擊倖存者。生物工程師權世貞（全智賢 飾）和受困在遭封鎖大樓內的生存者們，尋找聲稱已在自己體內注射疫苗的徐英哲（具教煥 飾），並前往救難隊所在的頂樓。然而愈往上走，情況愈令人難以預測，徐英哲竟利用感染者阻擋倖存者們的去路...。權世貞／全智賢 飾演生物科技教授，韓奎成的前妻。徐英哲／具教煥 飾演與病毒爆發密切相關的天才科學家。崔賢碩／池昌旭 飾演大樓保全人員，崔賢熙的弟弟。孔雪熙／申鉉彬 飾演生命工學研究員，韓奎成的老婆。崔賢熙／金信祿 飾演IT公司職員，崔賢碩的姊姊。韓奎成／高洙 飾演生物工程學系教授，孔雪熙的老公、是權世貞的前夫。如果你看過孔劉的《屍速列車》，那你一定不能錯過，因為這是同一位導演延尚昊最新打造的喪屍鉅獻。《屍速禁區》不只延續他最擅長的高壓逃亡感，這次更把場景從鐵路升級成「封閉大樓生存戰」，從樓層追逐逃命到近身廝殺，全片幾乎沒有喘息空間。許多觀眾看完都直呼：「兩小時完全沒冷場！」甚至有人笑說，散場後走去停車場還會忍不住回頭看有沒有喪屍跟出來。這次最讓觀眾驚豔的，就是電影中的「進化型喪屍」設定。不同於一般只會衝刺、撕咬的傳統喪屍，《屍速禁區》的感染者會不斷進化，甚至出現群體共享、變異等特殊能力，每次進化都會讓生存規則徹底改變。《屍速禁區》不只是話題強，票房表現更是直接炸開，電影在韓國上映短短5天就突破200萬觀影人次，刷新2026年最快破200萬紀錄；台灣上映首週末3天票房也衝破4200萬元，直接空降全台冠軍。更誇張的是，許多戲院出現一票難求狀況，連午夜場都擠滿排隊觀眾，甚至出現周日票房和周六幾乎持平的罕見走勢，完全靠觀眾口碑一路燒上去。除了票房炸裂，《屍速禁區》其實也是2026坎城影展午夜單元正式入選作品。延尚昊這次攜手全智賢、具教煥、池昌旭打造這部年度喪屍鉅獻，在坎城首映後獲得現場觀眾長達7分鐘掌聲與歡呼，口碑相當驚人，也讓具教煥、池昌旭終於獲得首次踏上坎城紅毯的機會。